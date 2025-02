Bienvenido, señor Gallardo

Comenta Compartir

No cabe duda que se ha convertido usted en estos días en una verdadera estrella mediática entre radio, prensa, televisión, etc. Este estrellato da cierta ... esperanza a ciudadanos como al abajo firmante, que ve peligrar con sólidos argumentos la unidad y supervivencia de nuestra querida España. No es baladí que se está enfrentando, pienso, con valentía a todo el aparato de ese desvencijado y lamentable partido, prisionero por un auténtico orate, que lo ha convertido a mi juicio en una banda de palmeros al frente del citado personaje, cuando antaño estuvo plagado de gente muy seria y valiosísima. Por este camino pienso que va directo a una total irrelevancia, cuando fue auténtico partido de estado. Confiemos, señor Gallardo, que con la ayuda y suma de algunos barones sean capaces de plantar cara en ese Comité Federal sin arrugarse a la hora de enfrentarse al jefe supremo que seguro los amenazará con la expulsión como siempre suele hacer. Repito, no se achique y no le ocurra como al señor Ibarra, perdido en el olvido y cuyas palabras se las llevó el viento para siempre. Por cierto, ¿es aún militante con tanto amago como lanzó? Ni que comentar siquiera el que siga igualmente la táctica de su antecesor en el cargo, ese «señor de Olivenza», que a mi juicio ha constituido la trayectoria más nefasta para nuestra comunidad durante su largo mandato.

Lo dicho, le debo aclarar, no obstante, que soy un ciudadano sin ningún tipo de afiliación política y que solamente me mueve el amor a mi tierra y a mi país y que de nuevo le anima a dar la cara de verdad, a fin de que de una vez podamos ser tenidos en cuenta. Solamente recordarle a usted, y a alguno más, que actúen con esa firmeza, pues pienso que más de uno de su partido va a tardar en ser presidente de sus respectivas autonomías. ¡Animo y bienvenido!

