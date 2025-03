¿Fin de Guadalupe en la archidiócesis de Toledo?

Guadalupe es referente de Extremadura, pero eclesialmente sigue perteneciendo a la archidiócesis de Toledo. Durante muchos años del siglo XX aprendí mucho sobre Guadalupe de ... mi padre, artesano culto de Guadalupe, y de otras fuentes. En mi opinión, Guadalupe une porque es diluyente del provincianismo secular y de otros factores que han dividido a Extremadura.

Han pasado 117 años desde que la Virgen Nuestra Señora Santa María de Guadalupe fue declarada Patrona de Extremadura por el papa Pío X (20-03-1907). La Ley de 3 de junio de 1985 del Escudo, Himno y Día de Extremadura declaró el 8 de septiembre de cada año Día de Extremadura. Y en 2028 se cumplirá un siglo de la coronación de la imagen como Reina de la Hispanidad (12-10-1928) en la extremeña y universal Puebla y Villa de Guadalupe, siendo papa Pío XI y reinando Alfonso XIII en la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930).

Pues bien, en esas fechas las diócesis de Coria y Plasencia eran sufragáneas de la archidiócesis de Toledo, y la de Badajoz de la archidiócesis de Sevilla; las tres eran extrañas y desvinculadas entre sí. A la de Toledo siguen perteneciendo 31 parroquias sitas en Extremadura: 11 del arciprestazgo de Guadalupe y 20 de los arciprestazgos de Puebla de Alcocer y Herrera del Duque. Esta es la Franja Extremeña (FEx) de la archidiócesis de Toledo.

Guadalupe une porque es diluyente del provincianismo secular y de otros factores que han dividido a Extremadura

La oposición extremeña a tal jurisdicción eclesiástica fue una realidad en la transición democrática española (1975-1983). A título de ejemplo, en 1976 aparece una imagen de la Virgen de Guadalupe en el escudo de la Universidad de Extremadura (dibujo original de mi admirado profesor Antón Civit Breu de la Facultad de Ciencias). Y también, una digna Comisión Eclesial Extremeña, formada por 21 personas, clérigos y seglares, quedó constituida en el Real Monasterio de Guadalupe el 1-5-1978 para promover una Provincia Eclesiástica Extremeña y la integración en ella de la FEx; además, solicitó que el Día de Extremadura se hiciera coincidir con la festividad religiosa, insistiendo que se declarase día de fiesta, no laborable y sin connotaciones puramente religiosas. Pioneros de tal comisión fueron Leocadio Curiel Peña (presidente) y Gregorio Carrasco Montero (secretario), ambos sacerdotes ejemplares; el primero fallecido en 1984 a consecuencia de un accidente de tráfico conexo con la actividad del colectivo (hecho que tal vez no sepa el actual obispo de la diócesis de Plasencia y que no se debe olvidar) y el segundo, fallecido en 2016. Sé que todavía viven algunas personas de aquel colectivo, merecedor de una Medalla de Extremadura a título póstumo.

La Santa Sede aplazó en 1981 la decisión sobre los límites de las diócesis Lérida-Barbastro y la Provincia Eclesiástica de Extremadura. Hacía saber que examinaría los proyectos cuando «esté definitivamente ultimado el proceso autonómico en curso» (Boletín Oficial del Obispado Coria-Cáceres, diciembre 1981, 473). El silencio eclesial o dilata sobre el asunto siguió durante mucho tiempo.

La Provincia Eclesiástica Mérida-Badajoz, conformada por la nueva diócesis Mérida-Badajoz, y las de Coria-Cáceres y Plasencia, fue establecida por la bula Universae Ecclesiae sustinentes (28-07-1994) del papa Juan Pablo II, sin tocar la FEx. Sé que, a este papa, hoy santo, le extrañó la situación eclesial cuando visitó Guadalupe (4-11-1982), y que se arrepintió de haber visitado el santuario homónimo mexicano antes que el extremeño.

Antonio Montero Moreno, primer arzobispo de Mérida-Badajoz, desveló (ABC, 9-7-2001, 70) la petición a la Santa Sede de que Guadalupe formase parte de la diócesis de Plasencia. Con él conversé cordialmente sobre Guadalupe, y después con sus sucesores. El primer arzobispo tuvo que tratar con los polémicos arzobispos primados Antonio Cañizares Llovera (2002-2008) y Braulio Rodríguez Plaza (2009-2019).

En los últimos años, el tercer arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga Iruzubieta, y el arzobispo de la archidiócesis de Toledo, Francisco Cerro Chaves, antes obispo de Coria-Cáceres, han manifestado que los deberes están hechos. Todo parece indicar que hay indicios de cambios. En los últimos años, el papa Francisco ha recibido al presidente de Castilla-La Mancha y a la presidenta de Extremadura, quienes estuvieron acompañados por los monseñores correspondientes.

Finalmente, digo que al papa Francisco se le dio traslado oficial de un escrito mío hace algunos años sobre el asunto. Como colega químico, le digo hoy que debe catalizar una solución fraternal porque la Santa Sede (consciente o no) ha humillado a Extremadura en lo eclesial. Si puede, venga a Guadalupe, pero resuelva con fumata verde, blanca y negra.