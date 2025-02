El verdadero duelo ante un matricidio

Comenta Compartir

Me impactó la noticia de la muerte de Carmen Tejero, causada por su hijo. ¡Qué misterio! El hijo, por orden del juez, ha sido ingresado ... en una unidad de psiquiatría. Qué habrá pasado por esa mente y qué relación habrá tenido con el corazón en esa decisión brutal de acabar con su perro y con el ser que más lo ha querido en su vida. Recuerdo que, siendo formador en el seminario, un chaval sencillo, pobre, auténtico comenzó a sentir problemas internos, deseó salir del seminario para formarse. Al volver periódicamente para seguir acompañado en su formación vi cómo comenzaba a sentir ideas persecutorias, de rasgo esquizofrénico, como su padre, que tenía alguna discapacidad de ese tipo. Después su vida ha sido de un gran sufrimiento. Siempre he tenido presente el misterio del dolor incurable, pero sabiendo que no es incuidable. Su madre nunca lo ha descuidado.

Ante este dolor mortal de Carmen, necesito interiorizar el hecho y leerlo en las claves de un sentido que vaya más allá de la locura destructiva de la muerte de una madre a manos de su hijo. Maestra, activa, creativa, pionera en la adopción como mujer soltera, cuidadosa con sus hijos, educados para la vida, normales, integrados en sus ámbitos escolares y de barrio, cuidadora de los animales, empeñada en educar en valores vitales a sus alumnos. Imagino el corazón de esa mujer que tanto deseó ejercer su maternidad con quien la necesitara para que pudieran sentir el amor que en ella se desbordaba. Llegando a la adopción por puro amor. Todo se entendía como donación a la vida. Y miro a los hijos con el juicio de su madre, de quien estaba dispuesta llegar a lo último por ellos. Este hijo no ha podido recibir el amor que le ha querido dar, algo está tan roto en él que ha sido incapaz de amar y le ha invadido un deseo destructor. Ella una mujer de luz, confiada y generadora de confianza, con esperanza y capacidad de esperanzar a los otros en su vida, y llena de amor, sintiéndose amada y reconocida en su quehacer de madre. Algo interior ha sido monstruoso en él y ha aparecido con rotundidad. Envió un mensaje a sus compañeros diciéndoles que su vida ya no sería la misma, que se iba a mudar, en el día que terminaba sus clases lectivas, pues estaban terminando bachillerato. Ahora habrá juicio, se explicarán las causas, los modos… ¿o no? Pero permanecerá el misterio y la mirada que suplica que el amor ha de seguir siendo más fuerte que la muerte. Esta muerte cruenta no ha acabado con el amor de la madre, sino que lo ha hecho definitivo y eterno. La vida solo merece la pena para amar, aunque eso te pueda destruir. Asi lo manifestaban las compañeras en el ritual de despedida. Tú, Carmen creíste en el amor, y yo hoy no quiero quedarme en el dolor de la indignación y la acusación, las reflexiones emotivas, quiero quedarme con tu amor sacrificado, con tu enseña levantada para toda la humanidad, con el grito de que hay modos de vivir y de tratar que matan a los pequeños y los dañan para siempre y los hacen incapaces de recibir y dar amor. No sabemos lo que habrá de misterio psicológico en este adolescente, los profesionales se acercarán con el deseo de aclarar, pero no perdamos la mirada del amor que ella tuvo. Ahora toca elaborar el duelo, ocasión propicia para una reflexión profunda en la sociedad. Los educadores hablan de jóvenes que no saben encauzar los límites, el dolor, el fracaso, etc. La cuestión del sentido de la vida sigue siendo urgente y necesaria. Ellos son un altavoz de una sociedad cansada y desesperanzada en muchos casos. La madre lo es de una mujer esperanzada y enfrentada al dolor de la soledad y el desamparo con mucho amor, el que ha da dado a su hijo y a su hija que ahora queda huérfana. ¿En qué dirección queremos vivir y educar en nuestra sociedad? Apostemos por Carmen y por su amor entregado para generar vida, aunque ella se haya encontrado de bruces con la muerte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión