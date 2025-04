Timoteo será su nombre

Comenta Compartir

No se lo esperaba, el abuelo no tenía en mente que el primer nieto en su familia iba a llevar su nombre, pero así ha ... sido. Hoy me envían foto del bautismo, desde Aldeacentera, el pueblo de Timoteo. Me encanta la disposición del momento sacramental en la vigilia pascual, aparecen Janet y Moisés, los padres, vestidos con trajes extremeños. Ella es de Colombia, pero desde el primer momento que contactó con la familia y pueblo de Moisés, se ha sentido parte de esa realidad como propia, por eso la abuela le confeccionó su traje de extremeña. El niño también lleva su traje bautismal de la tierra con el significado que eso tiene para todos, de raíz e identidad, a la vez que de universalidad. El sacerdote Delphin es de color negro, origen africano. El cuadro se me hace universal y concreto. El nombre que recibe al bautizarse es propio, concreto, singular, pero el modo de recibirlo, decidido por su madre y su padre, proclamado por un sacerdote de otro continente, le hace niño de todos los pueblos. Poner nombre a un niño, algo cotidiano y que a veces se reviste de laboriosidad, ingenio, novedad, extrañeza, es algo profundo y sacramental. Podríamos decir que es función sagrada, no tanto por el nombre elegido, sino por lo que significa: acoger, responsabilizarse, acompañar, cuidar, querer, proteger, educar, fortalecer, liberar, sanar, salvar. No deja de ser abrazar lo pequeño, frágil, dependiente y bendecirlo para la fecundidad de su persona y su misión en el mundo, en libertad y justicia. Así lo entienden y celebran Moisés y Janet, así se ha vivido y gozado en esta comunidad cristiana rural, y así lo hemos contemplado en muchos lugares las personas que tenemos contacto con sus progenitores y familiares y que aguardamos con gozo verle crecer en edad, gracia y sabiduría.

Sé que el hecho de bautizarse en la vigilia pascual y de llevar ese traje de bautismo sencillo y festivo de extremeño siendo acompañado por sus padres con el mismo atuendo, significan claves de vida y de sentido para ellos: la fe y el pueblo sencillo. Bienvenido Timoteo, tu nombre es único y tú vas a serlo también. Ah música y cantos no te van a faltar, ya lo oirás y verás.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director