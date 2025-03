El último baile de José María

Comenta Compartir

El vídeo ha dado mil vueltas y ha hecho bailar a miles de corazones. Se emocionó cuando en la homilía dominical hice referencia a él ... y su vídeo, al hablar de la alegría y de vivir agradecidos a Dios. El vídeo me lo hizo llegar Pedro Monty, pianista y referente de músicos sin fronteras en Extremadura. Desde su asociación llevan a cabo un proyecto de cuidados a través de la música en Badajoz. Con ese motivo llevan a los hospitales de la ciudad la música como consuelo a los enfermos y sus familiares. Lo hacen también en las residencias de mayores, los albergues de Cáritas, centros de discapacidad, etc… En este caso la actuación fue en oncología del hospital Universitario de Badajoz, donde reciben la quimio los enfermos en esos procesos largos y duros. Ese día estaba allí mi amigo José María, que padecía un cáncer de pulmón y falleció hace un mes, sin enterarme yo. José María en nuestra parroquia de Guadalupe es alguien singular, me siento afortunado de haber recibido tanto sus confesiones como sus abrazos fuertes y sinceros. Casado con Pilar, sin hijos, pero rodeados de sobrinos y allegados sin fronteras. Ya jubilado, tras una vida de trabajo muy intenso en la hostelería, muy conocido en Badajoz por haber sido camarero en el hotel Zurbarán. Nació en Usagre y recordaba a su familia y su pueblo de una forma muy entrañable. Le caracterizaba el sentido profundo del vivir, el saber gozar de lo pequeño y de todas las personas, de servir y darse, y todo ello con humor y alegría profunda. Hombre sociable, comprometido en la universidad de mayores, los grupos de teatro, las actividades manuales y artísticas, el cuidado de la naturaleza, la preocupación por la parroquia… Le llegó a él el dolor y la enfermedad y se agarró a la fe como un niño, sin más preguntas ni dudas, pidiendo sanación, pero sobre todo dando amor a los que le rodeaban. Así fue aquel día en que músicos sin fronteras actuaba en la sala de la quimio. Se levantó de su sillón agarró su perchero con ruedas y se puso a bailar un pasodoble con él, iluminando de risas y alegría a los que estaban recibiendo sus fármacos para no desistir en la guerra con la enfermedad. José María estaba muriendo y bendiciendo, sufriendo y bailando, luchando y esperanzando.

Cartas a la directora