Guadajira, viva nuestro patrón

Guadajira celebra la feria y fiestas de su patrón, san José Obrero. Son ya seis meses los que he compartido vida y comunidad en la ... parroquia de Guadajira. Ha sido un tiempo de acercamiento mutuo con los habitantes de la población. Llegué el 15 de septiembre y desde entonces voy intentando conocer a las personas que lo habitan y procurando darme a conocer, que puedan también ellos ir viendo cómo soy yo y mi planteamiento de vida al incorporarme a esa comunidad. Noto que la relación se desarrolla con fluidez y que poco a poco nos vamos reconociendo mutuamente. He podido acercarme al colegio y he disfrutado de su organización y dirección, me alegro que hayan sido galardonados con un premio Joaquín Sama, será un gusto escuchar el pregón de las fiestas proclamado por la directora Sheila. La catequesis ha sido otro lugar de encuentro de la comunidad tanto con los niños que se preparan para la primera comunión como con sus padres y abuelos. He sentido la cercanía y colaboración de un grupo de mujeres que se preocupan por todo lo que se refiere al templo y al culto, de las asiduas de las celebraciones y de su disponibilidad para preparar todos los eventos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma y Semana Santa. Sencillos y participativos con generosidad. Los fallecimientos de personas del pueblo han sido también ocasión de unirme en el dolor de las pérdidas y en el agradecimiento por sus vidas. También ha sido emotivo celebrar bautismos de niños con toda su familia. La Semana Santa ha tenido su carácter especial de encuentro y celebración sencilla y rural, a la vez que sentida. Me gusta la colaboración que se está estableciendo entre el ayuntamiento y la parroquia, así como los comercios y las asociaciones de mujeres, jubilados, deportistas, jóvenes… Sé ya los grandes retos que la población tiene y sueña y me siento parte de ellos. Por eso en esta fiesta de san José Obrero, nuestro patrono, deseo a todos la paz y la felicidad que se merecen, agradezco todos los detalles de cercanía y cuidado que tienen conmigo para hacerme más fácil mi labor y servicio entre ellos. Viva Guadajira y viva nuestro patrono san José Obrero.

