Rafael vivió y murió en el tractor

Comenta Compartir

Hoy estaremos en Monterrubio y acompañaremos a Rafael antes de ser enterrado en la tierra, de la que somos y formamos parte en el gran ... proyecto de la creación, la tierra que le vio nacer, crecer, vivir, ser fecundo y ahora morir. Su muerte será significativa por el modo como se ha producido tras volcarse su tractor y convertirse en noticia en los medios, pero para los que lo conocemos y hemos tenido trato con él, sobre todo sus paisanos, es otra cosa, algo más que noticia. Se convierte muriendo así, en su tierra con sus olivos, en símbolo y sacramento de lo que es la vivencia amorosa de la gente sencilla de nuestra tierra en esa relación de armonía y bondad con la naturaleza y lo humano. En más de una ocasión le he escuchado su historia personal de niñez y adolescencia nada fácil, tocada de soledad y lucha, y cómo la relación de amor con su esposa y la construcción de su hogar y familia, su casa y su patrimonio de agricultor y olivarero había sido el sentido de toda su vida. No se entendía sin esas dimensiones de trabajo y familia, no eran para él algo separado, había tanta vida compartida con sus hijas y esposa, ahora también con sus nietos y los allegados, y a la vez tan mezclada con sus olivos, almendros… no era separable. El propio párroco al decirle que deseaba estar me comentaba que tras la enfermedad Rafael había encontrado en sus olivos la vida, reconocía que ha muerto viviendo. Para él dejar su tierra, sus olivos del alma, etc… era morir, y quería seguir viviendo hasta el último suspiro, y así ha sido, ha muerto viviendo, ha caído donde siempre ha ido levantado y alzado, en diálogo con sus olivos, sus almendros, sus linderos, y pensando en los suyos, en los más queridos. Ha muerto en el mejor entorno, donde quería ser sembrado e injertado. Ahora ya el molino le ha molido y la almendra se ha partido, pero realmente lo que ha ocurrido es que se ha hecho definitiva y eterna su entrega y su amor de esposo, de padre, de abuelo, de vecino y de olivarero y agricultor. Otro hombre sano y santo de la tierra que sube al cielo. Ya está injertado en el que es la vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión