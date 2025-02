15 años ¿de vida o de muerte?

Hace unos días volvimos a experimentar en la parroquia de Guadalupe en Badajoz el milagro del encuentro de resurrección con la asociación de 'Por ellos'. Celebrábamos 15 años de existencia. Se trata de los padres que se han unido tras la muerte de alguno de ... sus hijos, había alguna pareja que había perdido dos, quedándose solos. No deja de ser un cenáculo abierto al que vienen los que han sido tocados por la muerte, pero aún permanecen en el hilo del recuerdo vivo de los que fueron sus hijos, y comenzando desde la situación de dolor que permanece, llegamos a crear un clima que es de sanación, consuelo, esperanza y también de alegría. Lo mismo puede haber lágrimas que risas o cantos, y todo «por ellos», sus hijos, de los que hablan en presente con un amor incalculable. Allí estaban personas que han sido desnudadas por la vulnerabilidad radical de la muerte de sus hijos queridos. Esa experiencia reconduce el sentir de la vida y te hace entrar en el verdadero valor de la existencia que es de pura vulnerabilidad, todos somos seres necesitados y nadie es autosuficiente ni eterno. En la asociación se experimenta en vivo el entrar los dedos en las señales de los clavos y las manos en la herida del costado, todos van a pecho descubierto, sin vergüenza y se abrazan en el mismo dolor para poder alimentarse en la misma esperanza. Yo siempre salgo transformado y transfigurado ante ellos.

Tas la celebración religiosa, acompañados por el coro Vocalis, volvió a hablar Maribeli, que fue la iniciadora, junto a dos madres más en Esparragalejo, de esta asociación de vida. Os traigo algunas de sus ideas de luz y vida: «Cuando partió mi hijo en marzo de 2008 necesitaba un hombro donde poder aliviar mis penas y a la vez fuera comprendida. Contaba con personas a mi alrededor como familiares y amigos que me ayudaban a seguir caminando físicamente pero emocionalmente sentía que estaban a años luz de poder comprenderme. Necesitaba encontrar otra madre o padre y preguntarle si este dolor era tan insoportable como yo lo estaba sintiendo y eso fue lo que me impulsó para fundar esta asociación. Que mis lágrimas pudieran ayudar a limpiar las lágrimas de otros padres que desgraciadamente vendrían detrás de mí y compartir nuestras experiencias. Pensar que la pérdida de mi hijo no fuese en vano y que su paso por esta vida quedara un bonito recuerdo. No hay mayor satisfacción que sentirse útil cuando se ayuda a las personas en los peores momentos de sus vidas. Por todo esto fue por lo que a los once meses de la partida de mi hijo decidí emprender este camino que es nuestra asociación».

Una vez más daba testimonio Maribeli de lo que es construir desde el dolor para que haya mucha vida. Como aquellos pescadores que, tras la noche vacía y oscura, en su nombre echaron las redes, y se convirtieron en instrumento de vida de para otros, se hicieron pescadores de hombres. Yo soy testigo de cómo en esta asociación ha pescado a cientos de familias extremeñas en el mayor dolor para compartir con ellas el camino del duelo de una forma equilibrada y sana. Me encanta ver cómo los que llegaron a la red del consuelo y el abrazo, en el llanto de la mayor vulnerabilidad y herida de muerte, se convierten en red para otros y desean con fuerza ser lugar de descanso y alivio para otros que sienten la ausencia de sus hijos queridos por la factura de la muerte. Gracias por hacerme partícipe de este evento tan único como grandioso. Con ellos me confirmo en que la sospecha de la resurrección ha de ser verdadera y se ha de cumplir porque sería injusto que su amor y generosidad, tras el hachazo de la muerte sufrida, quedara sin victoria definitiva. No hay duda, ante la pregunta si han sido quince años de vida o de muerte, mi respuesta es un grito de vida. ¡Por ellos!