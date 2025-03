Ante la nueva tarea

Acabo de sentarme en el despacho que está en el piso segundo de la casa de la Iglesia y que es el que corresponde a ... la Delegación de Migraciones. Lo primero que hago es ponerme a escribir estas cuatro letras para presentarme ante vosotros y ofrecerme, como nos enseñaron, «para servir a Dios y a usted». En conversación con el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, Celso Morga, le mostré mi inquietud y deseo de trabajar en este campo pastoral. Las razones son sencillas, la conexión con esta realidad humana en nuestra parroquia a través del centro hermano que está cerca, así como personas que llegaron a los espacios en los que me movía. También la experiencia esporádica, pero repetida más de diez años, de presencia en Perú para docencia en el seminario san Luis de Jaén, siempre en la compañía del querido y recordado Ricardo. Y la reflexión de este año en Madrid desde el evangelio de Jesús y sus opciones.

Don Celso y Don José, con quien también conversé, consideraron viable que yo prestara este servicio en esta Delegación diocesana de Migraciones, sustituyendo al amigo Juan Andrés, tan enamorado de esta tarea, pero que no ha podido hacerla como le hubiera gustado por falta de disponibilidad temporal. A ver si yo logro poder avanzar en el proyecto que él, junto a su equipo, dando continuidad a los anteriores, ya tenía diseñado y que me parece muy acertado y viable. Sé que por esta delegación han pasado personas eficaces y enamoradas de la labor: Diego e Inma, Diego Isidoro… Juan Andrés me da cuenta de los núcleos activos que vienen liderando hace tiempo esta labor en lugares significativos: Mérida, Tierra de Barros, Badajoz. Por otra parte, está la gran labor de Cáritas Diocesana, con objetivos muy claros, con los que colaboraremos. Todo interconectado. Además, me alegra la conexión interdiocesana que ya está lograda, y que volveremos a sentir el 29 de septiembre en Fuente del Maestre en el encuentro de la Jornada Mundial del migrante y refugiado. Da gusto asumir una tarea con este marco tan positivo y esperanzador.

Yo, personalmente, deseo sumarme a esta labor y dedicarle mi tiempo y mi esfuerzo, una vez terminada mi misión en la universidad, sumándome al de todos para hacer posible esta verdad de fe cristiana de la fraternidad. Me sumerjo con vosotros en el espíritu del Concilio Vaticano II, y últimamente en la carta encíclica 'Fratelli Tutti' y el documento referencial de la Conferencia Episcopal con ese título tan retador de 'Comunidades acogedoras y misioneras'. Me siento feliz de trabajar en este campo y de poder hacerlo con los compañeros sacerdotes, religiosos y laicos que están también tocados por esta sensibilidad evangélica tan importante en la Iglesia y en el mundo. Comienzo como nos recibían los pobres en Perú cuando nos daban lo mejor que tenían: «Perdone usted, padre, nuestra pobreza».