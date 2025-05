Anabel, un trozo de pan

Comenta Compartir

Celebramos la vigilia pascual en Guadajira, una comunidad sencilla pero dispuesta a sentir y vivir esa celebración de la luz, la palabra, el agua y ... el pan de vida. Seguimos el proceso marcado por la liturgia abriéndonos a cada parte con un corazón nuevo, los niños y jóvenes, los matrimonios, y el grupo más amplio de mayores. Terminamos con un pequeño ágape de dulces y hasta una copita de champán y anís. Alguien me comunicó online que en este pueblo iba a conocer un ángel de ternura y amor. Y fue esa noche cuando me encontré con ella, descubrí la ternura de la resurrección en la alegría tímida y cariñosa de Anabel. Había estado en una procesión y me acerqué a saludarla junto a sus padres. Hablamos, ella vergonzosa se ocultaba su rostro entre los brazos y gemía con sonidos de sorpresa y humildad, la conversación fue más con sus padres. Me hablaron de su amistad con el sacerdote Feliciano. Pero sólo fue un momento durante la procesión del viernes. Durante la vigilia yo notaba que al fondo tras las imágenes se movía alguien y emitía algún sonido, pero no veía quién era. Al terminar la celebración descubrí que era Anabel con su padre, su abuela sí había estado adelante con los celebrantes. El padre se quedó atrás con ella para que estuviéramos más tranquilos y desde allí siguieron todos los pasos y cantos. Si me hubiera dado cuenta antes la hubiera puesto en la presidencia. Durante el momento de fiesta, hablamos más. Ella es entrañable, cariñosa, dulce, alegre, inteligente y le encanta que la quieran y querer. Yo quedé tocado por su presencia y su sacramento de vida y alegría en la mayor debilidad, abrazada por la fuerza y el amor de sus padres y familiares. La descubrí como una joya de Dios para este pueblo, un tesoro de referencia para vivir con sentido. Me interpela donde pongo yo la fuerza de la vida y del éxito y dónde lo pone ella, me pregunto quién está más cerca de Dios y del Jesús crucificado que ha resucitado. Me rindo a la dulzura de sus padres y a cómo la envuelven con ternura y seguridad confiada. Anabel los ha hecho únicos como padres. Ella es un trozo de pan resucitado, un regalo que Dios me tenía guardado en esta parroquia de Guadajira.

Cartas al director