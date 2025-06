Alejandro se puso a tocar el piano

Alejandro lo tiene muy claro y sabe que no lo tiene fácil, porque casi todo lo tiene que aprender solo por él mismo. Él quiere ... dedicarse al doblaje y aquí es casi imposible prepararse para ello, habrá que luchar mucho. No sé cómo se definirá en los diagnósticos psicológicos su modo de aprender, de relacionarse, expresarse, podría ser síndrome de Asperger o autismo, o algo sin definir, pero para mí hace unos días Alejandro fue luz y don. Nos encontrábamos en el bar de Las tres campanas de Badajoz, gozando de esa belleza de mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, en esa atracción que apunta a futuro redimensionado y reinterpretado.

En el mobiliario han añadido un piano que parece ofrecido al que pasa, yo mismo me había fotografiado humorísticamente como si lo estuviera tocando. Cada uno estábamos a lo nuestro, con nuestros acompañantes, conversaciones, risas, miradas, silencios… y en medio de aquella realidad entró Alejandro con sus padres, tomaron una mesa para degustar algo y él, ni corto ni perezoso, se acercó al piano, cogió un asiento y comenzó a interpretar algunas piezas musicales que conoce y que rápidamente hacían eco en las personas que estábamos allí. No hubo presentación, ni reconocimiento, no pidió atención ni aplauso, de hecho, no los hubo. Pero su satisfacción se cumplió en el hecho de decir del modo que mejor sabe que su presencia allí era compartida y que en gratuidad ponía como fondo de acompañamiento para todos, las caricias de cuidados en las notas bellas y dulces, que sabían a abrazos y besos. A mí me recordaron a las palabras que acaban de pronunciar en el altar Juan e Isabel, que se unieron en matrimonio en la ermita de la Soledad, justo al lado, y que lo hicieron con un lenguaje nuevo y creativo dirigido a la comunidad que celebraba.

Ahora quien presidía esta celebración tan lúdica y de descanso era un joven sencillo, Alejandro, que sueña con el doblaje, que estaba asistido por su madre y padre, que le sirvieron en ese momento de público y que salieron satisfechos de haber visto a su hijo tal cual es, con personalidad y protagonismo. Me comentaron que tiene su versión propia de la música de la Pantera Rosa, cuyo dibujo llevaba en su camiseta. Allí cada uno estaba a lo suyo y Alejandro nos alegró ese momento y nos ayudó a relajarnos, me recordó al maestro de Nazaret cuando se puso a lavarle los pies a sus discípulos para que se sintieran queridos y grandes. Alejandro nos llenó de dignidad a todos en ese ejercicio tan sencillo de darnos su música, fue luz, belleza, arte, cercanía, descanso, gozo… no sé como definirle, aunque sí se cómo interpretarlo porque los cristianos estábamos en la víspera de Pentecostés y yo le noté lleno del Espíritu Santo y de su fuego amoroso. Además, noté después que le conocía mucha gente y le apreciaban por su camino escolar y de aprendizaje, o sea, que también hay que definirle como amigo y comunitario. En su personalidad no hay doblajes, seguro, Alejandro es auténtico.