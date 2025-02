Queridos granjeños, mi pueblo

Comenta Compartir

Ya cercana la fecha entrañable de la Feria y Fiestas de 2024 me adentro en la revista y programa de nuestra querida Granja de Torrehermosa. ... Cierro los ojos y siento el olor, los colores, la música, el baile, las carreras, las comidas… las emociones, que desde la niñez van aparejados a estas fechas de gozo y de celebración de la vida. Recuerdo lo que supone esta revista como testigo de la vida del pueblo y me viene al recuerdo mi sencillo e imperfecto pequeño artículo que escribí hace cincuenta años sobre nuestra torre como símbolo del carácter y vida de nuestra población. Me sentí orgulloso e importante por aquel atrevimiento. Ya no viven los que le dieron curso con su benevolencia y a los que estoy agradecido. Hoy me llena de satisfacción ver que en este número se dedican varias páginas a mi persona con motivo de mi último libro publicado, 'Trazos de Evangelio, trozos de vida', donde trato de ser testigo de cómo se entrelaza el evangelio y la vida de cada día. Agradezco a Pablo Comino su interés y profundización en mi escrito, su eco me agracia sobremanera, y noto su cercanía familiar y humana a mi persona. Pero también me da un poco de rubor aparecer tan querido y elogiado en medio de mi pueblo pensando en las manos, los ojos y los corazones que lo tocarán en estos días y lo que puede suscitar en su interior mi persona y la de mi familia. Para asimilarlo recuerdo las cosas de mi madre Dolores, que tantas veces me recordáis, por su sencillez y gracia vital. Muchas veces llegaba a casa de la calle y me comentaba que había estado con tal o cual persona y que le habían hablado muy bien de mí, de las cosas que predicaba o que escribía. Yo sabía cómo respondía ella porque en más de una ocasión observé su reacción ante los halagos: «Anda mujer, no es para tanto, eso son los ojos y los oídos con que vosotros lo miráis y lo escucháis». Pero a ella le encantaba que se lo dijerais, porque después me decía: «Pepe la gente lo dice porque nos quieren…». Y eso le llenaba de alegría su corazón, sentir el cariño y la cercanía de aquellos con los que hacíamos camino en el pueblo, sabiendo que somos del mismo barro, caminamos por las mismas sendas de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, de salud y enfermedad, de nacimientos y muertes. Somos unos de los otros, somos nosotros. Por eso me da rubor, pero me alegro de verme ahí, de que alguien como Pablo lo haya escrito con cariño y cuidado, y que muchos de vosotros sintáis cariño hacia mí y mi familia. Nunca os lo podré pagar y siempre intentaré agradecerlo. Me encanta ir a mi pueblo, saludar a mis vecinas, ir a misa por el Valle o calle Maguilla, abrazar a las personas que acuden a la eucaristía, desayunar en el Coleta, tomar una tapa en los primos Trejos o el Dormido, pasear por el parque, bañarme en la casa de Antonio González, celebra la misa en la Magdalena al caer la tarde, bailar en la caseta como hacía con mi madre… ir al cementerio y rezar en la esperanza del reencuentro con todos los queridos y conocidos. Gracias Granja de Torrehermosa.

Cartas a la directora