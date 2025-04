Un pastor extremeño para Madrid

Comenta Compartir

La misma mañana que se iba a hacer público, me llamaban de mi diócesis de origen diciéndome si sabía algo que todos tenían el presentimiento ... de que iban a hacer obispo a un sacerdote de Badajoz que estaba en Madrid, como hay varios y yo solo estoy de paso –no me doy por aludido– le pongo mensaje a Vicente Martín Muñoz y le pregunto si es él, y que si lo es me alegro de corazón. En ese instante me llama y me dice que está nervioso como un flan, o sea que sí. Me pide que vaya al acto a la hora indicada para estar con él. Con alegría me hice presente en el acto, lo abracé con todas mis fuerzas, lo besé como hermano y compañero, y le dije debes estar nervioso, como no, yo también lo estaría.

El nuncio llama un día y plantea la elección para ser o no aceptada, tras un escrutinio, pero el proceso viene de muy lejos y yo me pongo a contemplar desde fuera, pero afectado por esa vida personal y ministerial de Vicente. Lo recuerdo de mis años de formador en el seminario, entonces él tenía 18 años, abriéndose a la vida, durante un trienio compartí vida con él buscando acompañarle, cuidarle y quererle, como me pedía la iglesia diocesana. Así fue durante ocho años con más de cincuenta seminaristas que hoy son sacerdotes, junto a otros que decidieron otros caminos humanos y de fe. Lo recuerdo en el contexto de sus compañeros, solo otro, Manri, llegó al ministerio con él y eran catorce al iniciar el seminario mayor. Era un ambiente de alegría, ilusión, estudio, fiesta, reflexión y proyectos de vida personales y comunitarios. Lo recuerdo en su trabajo personal con las dimensiones de su persona, lo humano, el estudio y su espiritualidad. Su cuidado y preocupación en la formación y el descubrimiento procesual de su encuentro con Cristo, el fortalecimiento de su fe y su compromiso en el deseo de llevar el evangelio. Un joven que desde pequeño se hizo cercano al evangelio en el seminario menor y que ahora iba descubriendo en la filosofía y en la teología la profundización de ese misterio de lo divino y de lo humano, del mundo y la iglesia, de la humanidad y los pueblos. Fui testigo de ese proceso y lo vi llegar con gozo a la ordenación sacerdotal, tras sus luchas y discernimiento personal. Después vino su vida ministerial y sus opciones en el ámbito rural y en el urbano, con claves fundamentales de fidelidad a la Iglesia y a la gente, en opciones evangélicas de servicio y entrega. Ahí fue abriéndose a dinámicas de la dimensión sociopolítica de la fe, de la doctrina social de la iglesia y de las opciones por los pobres, desde la realidad de Cáritas diocesana y parroquias situadas en barrios de pobreza y marginación. Así llegó a Madrid hace seis años para servir a Cáritas a nivel nacional, tras formarse en tiempos de estudio específicos, y siendo elegido para secretario del departamento de pastoral social de la conferencia episcopal. Y todo ello sin perder nunca esa conexión con el pueblo y la vida de la comunidad cristiana, en concreto en la parroquia de Nuestra Señora de la Angustia cerca de Atocha, donde estuvo muy cerca siempre de los inmigrantes en la acogida y la convivencia con los mismos. Desde esta experiencia y caminar eclesial, ante la llamada del pastor universal a colaborar en este ejercicio del ministerio episcopal, entiendo que su sí es pura continuidad de todos esos sí que han venido jalonando su existencia humana, creyente y sacerdotal. Yo me congratulo de ser testigo de ese proceso. Aquí tenemos un nuevo obispo de nuestra tierra, enraizado en el pueblo, crecido en la fe, parte de esta iglesia diocesana, que será obispo en Madrid y servirá lo mejor de sí mismo para construir esa iglesia que es acogedora y misionera. Nosotros orgullosos de su servicio y su camino como persona y como creyente. Nos ha escrito a todos los sacerdotes diocesanos de Badajoz para invitarnos a su celebración, el 6 de julio, allí estaremos.

