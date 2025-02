Los nietos y su abuela: «Al cielo con ella»

Recuerdo una tarde en la sacristía de la parroquia de Guadalupe. Llegaron María Ángeles y Manuel Coba para informarse si Adrián podría prepararse su último ... año para la comunión en nuestras catequesis y celebrarla en nuestra comunidad. Hablamos de las causas para el cambio, sus profesiones, lugares de origen… y desde ahí una conexión y un proceso de amistad y de compartir en la fe. Hizo la comunión Adrián, después María, se confirmó Manolo. Los padres se implicaron en la pastoral familiar y acompañaron en catequesis infantil y juvenil para la confirmación. Toda una implicación viva en la comunidad, también en Cáritas parroquial y sus proyectos, así como en la tropa solidaria. En ellos he tenido siempre una familia de referencia y acogida. Eso ha hecho que conectara con sus familiares, sus padres y hermanos. Por eso he vivido un momento de gracia en el dolor de la despedida.

Hace unos días compartí con la familia Coba la despedida de la abuela Carmela de Azuaga, junto al abuelo Eusebio. La abuela llevaba tiempo enferma y con cierta gravedad, pero la muerte llegó rápida y se marchó silenciosa y tranquila. En la celebración se notaba que estábamos en una celebración de nivel creyente activo las señales eran claras: el templo parroquial estaba lleno y la gente respondía y acompañaba en los cantos con un silencio religioso sencillo y consolador. El párroco, que estaba de vacaciones, estuvo presente porque esta familia, tanto Carmela como Eusebio, sus hijos y nietos son personas implicadas en la comunidad que siempre han facilitado la marcha de lo común siendo muy generosos.

El sacerdote nos iluminó sobre la esperanza, la confianza en el buen pastor, y la certeza de la fe sencilla de esta mujer que siempre en su vida ha contado con Dios y así lo había transmitido a sus hijos. Los que más lloraban, desconsolados eran los nietos, a algunos de los cuales los quiero un montón de la parroquia, y se abrazaban a mí buscando consuelo. Era desbordante ese llanto, de gran complicidad con la abuela, y da muestra de cómo una mujer tan mayor ha podido ser tan cercana y comprensiva con todos ellos, cómo ha mantenido su casa tan abierta para que todos tuvieran refugio y caprichos llenos de ternura y amor. La he visto siempre en las celebraciones sacramentales de los nietos, buscando siempre el sitio estratégico con su andador para acompañar muy en directo a sus vástagos queridos.

Cuando el párroco en la despedida nos invitó a recordar momentos de ella con nosotros, a mí me vino al corazón cuando la he visto jugar a las cartas con sus niños, si dejarse ganar, y también que en su casa probé el mejor lechón preparado a su estilo y que nunca me faltaron sus roscos blancos para celebrar la pascua. Doy gracias a Dios por esta relación colateral que he vivido desde sus hijos y nietos. Personas de Iglesia, de fe y bondad.

Hace unos días el arzobispo saliente de la diócesis de Mérida-Badajoz, Celso Morga, me confesaba que había sido feliz con nosotros y resaltaba que no solo con los sacerdotes, sino también con la gente sencilla, como esas mujeres rurales que no pierden la fe y sostienen las parroquias con una generosidad sin par. Aquellas que saben querer a todos los sacerdotes, aunque sean muy diferentes, y que no se alejan, aunque haya dificultades. Las que transmiten su fe viva y alegre a los que les rodean. Carmela era una de ellar, y respondía con fidelidad al perfil del que me hablaba el pastor diocesano. En la celebración me emocionó la entrada en el templo, cuando sus nietos y alguna familiar más la portaron sobre sus hombros con llanto, pero con firmeza y orgullo. Me imaginaba a Carmela gloriosa en el cielo dando cuenta de esos nietos y de sus hijos con el mayor orgullo del mundo, agradeciendo a Dios su vida y la gracia de todos los suyos.