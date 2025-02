Migración y bondad económica: los necesitamos

Comenta Compartir

Recientemente el ministro Carlos Cuerpo manifestaba que se prevé un crecimiento fuerte y robusto para la economía española, muy por encima del 2%. Defendía que ... es un crecimiento sostenible y equilibrado, estamos consiguiendo mucho empleo en el contexto europeo, donde España aporta el 40% del crecimiento de la eurozona. Para ello se basaba en los datos y en los indicadores de la economía que revelan lo positivo del momento. Se alegraba del medio millón de empleos nuevos, así como de la modernización de la economía y el sector público. Me llamaba la atención que la razón de estos buenos datos la situaba en el aporte de la política fiscal, del consumo privado por la subida de los salarios y la aportación, muy importante, del sector exterior y no sólo el turismo, en servicios no turísticos, hablaba de más de 100.000 millones. Hasta aquí todo muy bien, pero siguió comentando y dio unos datos que me chocaban con la situación que vengo observando y conociendo con los migrantes que llegan a nuestra tierra.

Manifestó con contundencia que la inmigración es un factor clave del crecimiento de la economía española. Explicó que partimos de un envejecimiento rápido de la población y que no se estaba logrando un nivel de nacimientos de equilibrio, que exigiría la media de dos hijos por familia. Indicaba que se hace necesario compensar la disminución de la fuerza laboral, y que cada año hemos de ir incorporando medio millón de inmigrantes, porque ellos nos ayudan a mantener la sostenibilidad pública. Estamos recibiendo fuerza laboral que nos es necesaria, más de un 70% llegan de América Latina. Muchos de ellos trabajan en los sectores primarios, para los que no encontramos trabajadores nacionales, pero también en sectores cualificados con mayor valor añadido. Confesaba que urge acomodar la integración de estas personas lo más rápida posible, con una formación adecuada para las necesidades empresariales, así como regularizar la homologación de su formación en países de origen para ejercer trabajos acordes a su cualificación profesional. Yo entendía que el ministro estaba argumentando no desde los derechos de los que llegan sino desde la necesidad de los que estamos aquí para poder mantener el sistema de bienestar. La conclusión podría ser que los necesitamos para poder estar nosotros bien y seguir estándolo. Ellos nos traen lo que no tenemos y necesitamos para vivir alegres y cómodos: «fuerza laboral e hijos», producción y cuidados, relevo generacional. Mi ideología, sin embargo, intenta ir más allá. Entiendo este discurso económico y práxico, pero en política también necesitamos el discurso de lo ético y humano. La verdadera ciudadanía no es solo mercado, Europa se llama comunidad. Todos los seres humanos tenemos derecho a migrar. Es en el encuentro donde nos hacemos personas y nos enriquecemos mutuamente. La apertura cuidada en dignidad, derechos y libertad será de seguridad y bien para todos. Hoy no solo necesitamos razones económicas, sino ideología humanista de primer grado. Lo que ocurre con los migrantes en España y Europa no es de recibo. No es humano, es otro modo de esclavitud solapada. Se impone la necesidad de una legislación cuidada basada en razones de humanidad y de dignidad. Seguiremos acogiendo y acompañando a los migrantes en todo lo que podamos, intentaremos estar de su parte en todo, sabiendo que cuando lo hacemos estamos también muy a favor nuestro.

