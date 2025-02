Leyes, migrantes e iglesia

Comenta Compartir

Nuestro diario HOY publicaba ayer que la Iglesia deja de ser refugio para inmigrantes en EE UU. Organizaciones sociales estadounidenses informan a los indocumentados sobre sus derechos ante los allanamientos de los agentes en templos, hospitales y colegios. Y yo recuerdo el texto evangélico que ... dice: «Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan, os calumnien por mi causa…». Hace unos días me acerqué al hotel pacense de la carretera de Sevilla en el que están instalados unos 50 migrantes que llegaron a las costas canarias en patera. La situación era de ambigüedad y dificultad. La asociación que los acompaña no tiene fácil encontrar pisos de alquiler en la ciudad para ellos. Si los encuentran, estarán seis y meses… ¿y después qué? Nos decían que ellos querían aprender y trabajar, no estar ahí sin hacer nada. Personas que han arriesgado sus vidas buscando dignidad y esperanza.

En nuestro país nos encontramos con siete millones y medio de ciudadanos de origen migrante. A ellos se suman los más de dos millones de jóvenes y niños de la segunda generación de migrantes que, si bien han nacido en nuestro país y son nacionales, sociológicamente están a caballo entre la población migrada de sus padres y sus contemporáneos nacionales. Se hace necesario analizar los procesos socioeconómicos que subyacen en este fenómeno y cómo esto está suponiendo una transformación en nuestra sociedad. La mayoría de los migrantes son de origen latinoamericano (3,2 millones), le siguen los africanos (1,4 millones) y los de países del Este de Europa (800.000) junto a los asiáticos (500.000). Distintos son los que migran de las principales economías europeas su situación socioeconómica es otra (1,5 millones). En Extremadura nos encontramos con una mayoría de latinos y también con algunas comunidades de África. El aumento de personas en situación administrativa irregular es un hecho en nuestro país, se trata de un tema de relevancia general que revela un problema estructural no resuelto. Ante esta realidad de migración y otras de exclusión y pobreza, lo que se juega la iglesia en medio del mundo, allí donde hay dolor, sufrimiento, esclavitud, violencia, muerte, desigualdad, desprecio, condena, prejuicio, opresión, es la identidad de su propia ley. Ella existe para amar y solo le está permitido aquello que cuida, sana, cura, liberta y salva. La ley y las normas en su interior siempre han de estar revisadas y transformadas para que respondan a su horizonte y su objetivo último de amor y salvación universal. Y movida por ese interés del evangelio no le puede ser indiferente lo que legisla y normativiza la relación entre los humanos y de estos con la naturaleza. La Iglesia está llamada a comprometerse con la gestión de este y mancharse las manos en el compromiso social y político desde el ejercicio de una verdadera ciudadanía para ejercer la caridad política. Para Pablo VI, era un modo excelso de vivir el amor cristiano. Todos estamos llamados a preguntarnos sobre nuestra verdadera ciudadanía y cómo participar e implicarse para que la ley única de Dios, que es el amor, penetre los entresijos y huecos y pueda liberar y salvar a los que están oprimidos y excluidos.

