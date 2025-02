José y Carmen, para siempre

Comenta Compartir

El supermercado pequeño que está cerca de mi casa es especial. Anclado en este barrio de la estación, ya casi en el polígono de El Nevero de Badajoz, se convierte en lugar cuasi sacramental. Llegamos a vivir aquí hace casi treinta años, mi madre ya ... mayor venía del pueblo y le tocaba adaptarse a la ciudad. Nuestra localización no hacía fácil estar en la vida normal, pero desde las compras y en especial en este comercio se fue bautizando y relacionando de un modo muy natural y familiar. Ella me hablaba de José y Carmen, matrimonio que regentaba el negocio, como miembros de nuestra familia. Más de una vez me comentaba que la gente iba a comprar a los grandes supermercados porque las cosas era algo más baratas, pero que ella eso no podía ni quería hacerlo, porque el trato y el cuidado que recibía en esa tienda era especial. Y una cosa que le llamaba la atención era la complementariedad que había entre los esposos, cada uno en su sitio, pero con una complicidad muy bonita. Mi madre murió hace ya nueve años.

Ahora paso y veo un cartel en el que se indica que van a cerrarlo por jubilación y se traspasa. Un día me encontré con José y me puso al tanto de la situación. Ellos han estado más tiempo, atrasando su jubilación, por razones de seguridad social, también porque les daba pena dejarlo. Pero ya ha llegado el momento y van a hacerlo. Para ellos es una parte de sus vidas, pero no solo de trabajo, sino de matrimonio y de relaciones. Su historia se ha hecho en camino con las vidas de mucha gente, su comercio era lugar de encuentro y conversaciones variadas y profundas. Me dice que hace poco estuvo en una celebración de renovación matrimonial de 50 años. Comenta que a ellos les falta tiempo para eso, pero si yo les ayudaría a celebrar y renovar su matrimonio ya, ahora que acaban esta etapa. Les gustaría que lo hiciera yo porque para ellos formo parte de esta realidad suya, sobre todo a través de mi madre. Es verdad que estuvieron atentos siempre cuando ella podía ir y cuando ya no pudo, sus detalles y servicios fueron permanentes. Le digo que lo haré con gusto y que lo prepararemos bien. José y Carmen, traspasan el comercio desde el que han sido fieles, pero no se jubilan en su amor matrimonial ni en el sentido de la relación con sus vecinos, sino que lo celebran gozosamente con los que los rodean. Ha merecido la pena.

Temas

Cartas a la directora