Injusto y tercermundista

Comenta Compartir

Una vez más. Acabo de llegar a Mérida en tren de Renfe. Soy de los ciudadanos que usa mucho el tren para desplazarse a Madrid. ... Considero injusto que no haya bono Badajoz-Madrid. Solemos sacar dos bonos, uno de Badajoz-Mérida y otro de Mérida-Madrid. Penalizados en ese sentido con respecto a otros usuarios. Te avisan que no se comprometen a que coincidan los trenes, en los dos trayectos. Hoy ha ocurrido así, el tren de Madrid ha llegado con algunos minutos de retraso sobre la hora prevista de salida del tren de Badajoz. A los usuarios que traían billete continuo le ponen autobús, o taxis. A los demás se nos dice que no hay posibilidad, que tenemos que esperar hasta las 18.20 h. Pregunto si no hay asientos disponibles en el autobús que va a Badajoz con los viajeros y la señorita que está en ventanilla me dice que no, que ella ha contratado un microbús de once plazas que son las que se necesitaban en función de los billetes continuos. Salgo a ver el microbús y tiene 22 plazas según me asegura el conductor del mismo. La señorita se incomoda de que yo pregunte y me respondan sobre las plazas. No le importa para nada lo que pueda ocurrir a los que tenemos que esperar, de modo indiferente por no decir displicente, hace su gestión sin mirada. Renfe no tiene nombre ni rostro personal, sus empleados sí. Normalmente yo estoy agradecido por los servicios y su personal. Hoy lo lamento de verdad, porque aunque no pudiera, podía haber sido condescendiente y hablar atendiendo a la situación y no mentir con respecto a las plazas del microbús. Todos somos ciudadanos y todos necesitamos de todos. Un compañero traía billete continuo, menos mal porque tenía un sepelio al llegar a Badajoz, claro que el difunto no tenía prisa. Quiero manifestar mi queja pública por el trato que se le da al ciudadano extremeño en Renfe y especialmente al de la ciudad de Badajoz. Es vergonzoso.

Mi molestia no es por la espera, que la he aprovechado para escribir esta carta y hacer reclamación y denuncia formal a Renfe. Un saludo de extremeño alegre y esperanzado. Esto no es digno.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director