La iglesia necesita sosiego y profundidad

Ahora que vamos terminando el curso pastoral y que ya comenzamos a atisbar líneas para la acción futura, también con el nuevo arzobispo Carballo. Ahora ... es momento de saber ir con el evangelio a un sitio tranquilo, de encontrarnos de verdad en lo profundo con nosotros mismos, con los hermanos y con el sentir de Dios, para purificarnos de la rapidación –también su agobio y desencanto– y la eficacia que no tienen que ver con el reino de Jesús.

Nuestro Dios no es el poderoso que impone rapidación y tensión en la misión. Más bien lo contrario. La propia creación va con la cadencia de lo ordenado en la paz y en la luz, cada mañana, tarde o noche, la acción va concatenada con la paciencia que requiere el nacimiento de lo real y lo auténtico. Nada forzado, todo a través de la palabra suave que tiene como única fortaleza que se cumple con sencillez y naturalidad. Bendita naturalidad que emerge de lo divino y quiere convertirse en sostén del ser. Jesús se muestra fiel al Padre en la invitación a darle a cada día su afán, a saber, vivirlos sin perder la calma y el calor de lo sereno, como los lirios del campo y los pajarillos que saben hacer y ser de cada momento, sin agobiarse continuamente por el mañana. Él sabe estar con los amigos, sentarse a la mesa, pasear por el campo, respirar a fondo en la madrugada y gustar el silencio de la noche en la soledad del que contempla lo vivido. Por eso cuando llama a sus discípulos y apóstoles no olvida esta dimensión, sino que más bien la cuida y la propone continuamente. Siempre que hay una acción y que tiene algún carácter extraordinario, ya sea antes de realizarla o una vez hecha, busca el tiempo, el espacio, el modo para profundizar en lo vivido en el clima de la brisa donde Dios se hace presente.

Dios no está en el ruido constante, en la acción desmesurada, el deseo de eficacia y de éxito, en el aparataje agotador, en los momentos espectaculares. La Iglesia hoy, en su revisión pastoral y en su conversión organizativa, ha de tener presente esta invitación a lo calmado y profundo. Ha de irse al lugar de lo tranquilo y adentrarse en la soledad habitada para volver a ser como aquellos discípulos que invitados por Jesús se sentaban a su alrededor con el espíritu de leer en creyente el momento y no buscar estrategias, sino dejarse llenar con paz de los verdaderos sentimientos de Cristo, aquellos que se adquieren en la relación personal y comunitaria con él. Hoy necesitamos de equipos apostólicos que tengan claro que no hay misiones en la iglesia, sino que solo existe una misión, la de evangelizar, y esto nadie puede hacerlo por su cuenta y con sus fuerzas, sino en Cristo como equipo apostólico.