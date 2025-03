La Iglesia ante Claudia y los jóvenes sufrientes

Comienzo la mañana y la siento revestida de plena luz y de color, de vida exultante y aparentemente gozosa. Me dejo llevar por el tono ... positivo y me dispongo a tomar un café y una tostada con paz, le sumo la lectura en papel del diario regional y ahí se rompe el tono y comienza la interpelación y la reflexión. La mayor parte del contenido tanto a nivel regional como de sociedad en general está dirigido al tema de la salud mental, especialmente de los niños y de los jóvenes.

Una psiquiatra de la comunidad autónoma responde con equilibrio y profundidad a preguntas del periodista que son las que están en el corazón y en la calle de todos aquellos que se dejan afectar por las noticias. Recientemente un estudio de la juventud universitaria extremeña, con encuesta realizada a más de dos mil estudiantes, daba resultados preocupantes: el 10% ha pensado en el suicidio, el 5% lo ha intentado, el 20% ha tenido tratamiento para la depresión, más del 50% ha sufrido ansiedad, y sobrecoge que más del 70% ve aceptable que una persona pueda llegar por sufrimiento a la solución del suicidio.

En la parte general se centran en el suicidio de Claudia que ha conmocionado a todo el país. La presidenta de la asociación 'No al acoso escolar' afirma que «en el suicidio de la joven Claudia, de Gijón, han fallado muchas personas y muchas instituciones». Y el periodista sostiene que «a Claudia le cortaron las alas para anular su autoestima». Páginas completas del diario que se convierten en un grito desgarrador que llama a toda la población a la reflexión, el análisis, el juicio y la actuación en red y comunidad, por aquello de que educa la tribu o no se educa.

Me adentro en mi reflexión y me pregunto cómo me estoy situando ya ante esta problemática y cómo veo a la gente de mi alrededor. Nuestra parroquia está inserta este curso en un proceso de reflexión y formación en torno al cuidado: 'Cuídate, cuida a los otros, cuida la creación'. El jueves estuvieron con nosotros expertos en cuidados paliativos, en otro momento también hubo testimonios de vulnerabilidad, incluida una familia que vive en su seno la angustia de una joven que lleva varios intentos serios de suicidio. Cada mes hemos reflexionado sobre un aspecto del cuidado.

En estos días hemos tenido encuentro con padres de catequizandos y nos hemos planteado el tema de la felicidad, la interioridad, el cuidado y el autocuidado. La experiencia de la vulnerabilidad, la relación con los hijos y las expectativas con las que los educamos. Nos preocupamos de equiparlos mucho en habilidades sociales, culturales, de seguridad externa… pero con el sistema de vida imperante en esta sociedad de consumo, en la que se vive de una manera acelerada y desequilibrada y la cultura del éxito nos olvidamos de la equipación interior, de la estructura interna del pensar y del sentir, así como de la bondad de la acción, como referente de adultez en una vida felicitante.

El diálogo ha sido enriquecedor, sincero y profundo en libertad, hemos planteado la cuestión de que en los grupos de catequesis no están por un sacramento final, ni por una etapa, sino que buscamos que sea el inicio de un encuentro con el evangelio de la vida, lo que hace feliz interiormente, la inserción en una comunidad verdadera, en la que pueden ser libres, acogidos, perdonados, animados, reforzados en los mejores valores sin olores de competitividad ni de éxito obligado, donde también cabe incluso el aparente fracaso que puede convertirse en lugar de aprendizaje. Así mismo con el dolor y el sacrificio. Todos conveníamos en la necesidad de este cuidado espiritual y comunitario, en la que debíamos implicarnos de un modo gozoso y participativo, no como carga o actividad sumada sino como opción de vida y cuidado mutuo entre familia y parroquia.

El viernes tuvimos una actividad que me produce un gozo especial, un taller organizado por los jóvenes estudiantes católicos –tenemos tres grupos de revisión de vida– que, desde ellos mismos, junto al movimiento a nivel estatal, se están planteando el tema del cuidado y el autocuidado, para vivir la vulnerabilidad. Tras reflexionar sobre el tema en cuestión vieron la necesidad de contar con un experto que les ayudar a aclarar interrogantes que ellos mismos se habían planteado. Organizaron un encuentro y convocaron a sus compañeros de institutos y de otras parroquias para pensar juntos y actuar de un modo comprometido.

Me gusta esa cadencia de los movimientos de acción católica: ver, juzgar y actuar. Un ver de análisis y profundidad que entra en las causas y las consecuencias de lo que está aconteciendo, de las luces y las sombras de esta realidad juvenil y sus emociones y sentimientos. Un juzgar de horizontes buscando claves de vida, apuestas profundas de las personas que quieren ser y construir, de las relaciones que son sanas y curan la vulnerabilidad con afecto y protección verdadera, de construcción de comunidad viva y esperanzada. Un actuar que sea concreto y verdadero, a pie de calle, instituto, diversión, parroquia, sociedad. Me alegra ver la profundidad y la ilusión con la que se adentran en un tema que les afecta y quieren abordarlo con juventud y ganas.

En julio participarán en la asamblea de la Juventud Estudiante Católica en un albergue en Málaga con militantes de otras diócesis, el tema será prolongación de lo que ya traen entre manos: 'Somos templo. Cuidemos y cuidémonos'. Allí estaremos acompañando en sus vidas y en sus reflexiones a estos jóvenes que no les da igual lo que está pasando en su ambiente estudiantil y juvenil. Deseamos también que el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa también esté orientada en esta dirección de «por ellos (jóvenes) y con ellos», protagonistas de sus vidas y de su interior sanado y sanante. Ojalá que más que espectáculo sea punto de encuentro y clave de proceso para una tarea interior y comunitaria.