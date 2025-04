La herencia del papa Francisco

El papa Francisco no buscaba vencer, pero ha convencido con su palabra hecha vida. Se va bendiciendo, el domingo bendecía a todo el mundo, a ... toda la humanidad en el día de la Resurrección y después de hacerlo se marchó en silencio al cielo. Ahora toca mirar y seguir en la brecha abierta de un sueño eclesial en el que él nos ha despertado y motivado para vivir esperanzados. Nos deja una Iglesia llamada a la sinodalidad y la fraternidad universal. Palabras para no olvidar nunca.

Iglesia afectada: «El pastor debe oler a ovejas». La prolongación de la encarnación del Verbo sigue siendo un reto y una clave de la misión de la Iglesia. Francisco nos ha mostrado que hoy, como nunca, el mundo, la sociedad y los alejados necesitan una iglesia afectada, con sensibilidad profunda y auténtica, y este es el verdadero tesoro que los cristianos llevamos en vasos de barro para que los demás beban consuelo y esperanza.

Una Iglesia arriesgada: «Que no nos venza el miedo y el pesimismo, tentaciones del maligno». La salvación y la realización eclesial –su misión– no llegan por la seguridad, sino por el riesgo de la entrega: «El que quiera ganar su vida la perderá y el que esté dispuesto a perderla la ganará» (Mc 8,35). Lo mejor de la Iglesia no se desarrolla realmente cuando el criterio es la seguridad o conservación —provocados por el miedo– sin más frente a los otros. Él nos ha mostrado que en Jesús la persona y la comunidad cristiana se realiza y se enriquece cuando se abre y arriesga sin miedo para realizar los deseos y sueños más y comprometidos.

Una Iglesia generosa y gratuita: «Deseo una Iglesia pobre y para los pobres». Vencer la tentación de la posesión como elemento de seguridad es condición básica para poder vivir lo comunitario y ser comprometidos. Y Francisco con acierto nos ha mostrado que la generosidad, como clave eclesial, enriquece y lleva a la plenitud su realidad sacramental. Sólo hay un modo de ser Iglesia en su estilo, la gratuidad que genera el verdadero amor: «Ha echado lo que tenía para vivir» (Mc 12,44).

La iglesia que busca el verdadero reconocimiento: «Somos príncipes, pero príncipes del crucificado». El éxito puede ser el mayor obstáculo para llegar a la alegría eclesial, que se gesta en la coherencia de lo auténtico y lo original. Jesús sabía que esa clave ponía en juego lo más importante de la vida de la comunidad: «No tentarás al Señor tu Dios».

Una iglesia que sirve: «Que el servicio sea nuestro poder». «Sacerdotes, obispos, cardenales o Papa, sin Cristo, y este crucificado, no somos nada», «Todo esto te daré si te postras y me adoras» (Mt 4,9): el poder, tan necesario junto a la autoridad para el bien común, fuera del contexto del compromiso y la comunidad, se hace cruel e injusto.

Una iglesia sencilla y corresponsable: «Esto es lo que Jesús nos enseña y esto es lo que yo hago. Es mi deber, me sale del corazón y amo hacerlo». Nos ha invitado, con su modo de hacer y revisar, a seguir el estilo de Jesús: «Los sentó en grupo y cogió los cinco panes y los dos peces» (Mc 6,30-42) Todo contando con ellos, con los discípulos y con todos los demás; «tus cinco panes y dos peces», cosa de pocos para muchos, ahí está el misterio de la Iglesia.

Iglesia sinodal de la comunidad y la fraternidad: «Acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, débiles y pequeños». Lo ha tenido muy claro, para él no hay yo sin nosotros: «Lo tenían todo en común?» (Act 4,32). La fe es comunitaria y construye comunidad. Una comunidad abierta al cuarto mundo: «Id por todo el mundo» (Mc 16,15). Vivir y generar fraternidad ahí está escondido el misterio de la vida y del reino.

Una Iglesia encarnada: «El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura». Nada más lejos del Evangelio que huir de la vida, la historia, la humanidad. El reino está dentro de vosotros y en medio de la realidad, como los lirios, los pájaros, … Encarnarse, meterse en el mundo, como la levadura en la masa, como la sal en el guiso, como el grano de trigo en la tierra, todo para darse y entregarse, para hacer el mundo según Dios. Así lo ha hecho y así lo ha pedido a todos los bautizados.

Una Iglesia universal desde los últimos: «Que la unción llegue a todos, incluso a las «periferias», donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora». Con humildad: a nadie debáis nada más que amor. Para él el texto de Mateo (cap.25) sobre el juicio escatológico no es complementario ni específico, es transversal y general en lo que se refiere a las verdaderas competencias cristianas para las que nos habilita la gracia y no debemos saltarlo por alto u olvidarlo. Y menos debe hacerlo la Iglesia si tiene o quiere tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.

Nos ha deseado otra cosa que nuestra Iglesia lo fuera de Cristo: «Podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona». No hay duda, la Iglesia no puede ser sin Cristo: «Sin Él, no podemos hacer nada»(Jn 15,5) y, si lo hacemos, pierde su valor más auténtico. Vivir desde el Padre es la clave fundamental desde la que vivió Jesús y en la que ha vivido Francisco, querido padre, como pastor de la Iglesia como hermano universal de la humanidad. Inolvidable papa Francisco.