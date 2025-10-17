HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
Tribuna

Gaza ¿un infierno?

José Moreno Losada

Sacerdote

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Cuando todo parece estar cuestionado, incluso la objetividad e independencia de los jueces, así como el orden mundial y las guerras que estamos viviendo. Ahora ... es momento de recobrar la fe en la justicia. Hacer justicia a la historia es justificarla, encontrarle su verdadero sentido. La bondad y felicidad de la humanidad se fragua en la relación de amor y de cuidados. Dios nos ha creado para el encuentro y la armonía que se basan en la dignidad de los que somos imágenes de su ser y de su modo relación, aquello que nos constituye en personas. Podemos ser y vivir al estilo y según Dios, movidos por el espíritu que reina en su seno trinitario. No hay nada de las otras personas que no tenga que ver conmigo y que no me afecte. Dejarse afectar por lo que acontece al otro, mi semejante y prójimo, es lo propio de Jesucristo, que no ha venido a condenar sino a salvar y dar su vida. Nada me es ajeno, nada.

