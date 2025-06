Echar de menos a las madres

Comenta Compartir

En el libro de Javier Cercas me conmueve el personaje de la madre más que ninguno. Esa certeza de amor que volverá a encontrarse con ... la persona amada de su vida, Dios no puede hacerlo de otra manera. Tener esa certeza es la mayor fortuna que puede tener el hombre frente al misterio de sí mismo y de lo que le rodea. Yo no sé si tengo esa certeza, pero me muero de ganas de tenerla. El 22 de junio hizo once años que mi madre ascendió a la plenitud desde la mayor debilidad en la fiesta del Corpus Christi, en la tarde. Aquella mañana oré en mi interior hablándole a nuestro Dios, al que ella me enseñó a mirar, diciéndole que sería un gran día para su liberación y que lo pudiera hacer en paz. Hoy siento deseos de expresar lo que espero y quiero: «Me muero de ganas de reencontrarme contigo, madre mía. Más por mí que por ti, que siempre me decías que lo que más te dolía era dejarme solo. Quiero volver a oír tus tacones al salir para la misa al Cristo o volver con la compra y los churros para nuestro despertar. Prepararte para ir a las actividades de la parroquia de la estación sin perderte nada. Escuchar tus palabras y tus risas al saludar a las vecinas y barrer la puerta bien temprano. Verte comprar y hacer amistades en el barrio, donde aún me paran para hablarme de ti. Oler tu colonia de lo sencillo y de lo limpio. Sentir tus besos pesados y profundos fundidos en abrazos de una mujer pequeña para los hijos grandes. Bailar contigo un pasodoble y el barrer de la escoba. Entrar en el eco del rezo de ese rosario tan diario como creyente y confiado para la vida y para la muerte de los seres queridos. Sentir tu ternura para el duelo de los abuelos en la pérdida del hijo querido. Percibir el olor de los jazmines arrancados en la madrugada con la fresca para adornar la virgen de los Dolores y las fotografías de los seres queridos e inolvidables. Los helados de nata y turrón en el verano. Hablar con tus vecinas en las tardes y noches de verano: Justi, Paula, Feli… Rodearme de tu patio lleno de macetas que te llenaban de orgullo secreto y que requerías su cambio cuando ya no podías arrastrarlas. Las horas muertas con tus hermanos en esa casa sagrada. Sentir la ropa con el olor de tu azulejo y tu jabón verde que eran únicos a pesar de ser universales. Gozar de la familia unida y festiva, con bailes y cantes, de pobres alegres que saben que la riqueza es tenerse y cuidarse, sin límites... La casa bien abierta, como el bolsillo y el corazón. Qué ganas de acoger de nuevo tus consejos y confidencias, de presente y de futuro, intento seguirlos con fidelidad. Las ventanas con luz, que ya tendremos tiempo de estar a oscuras. Qué ganas de llegar y que me presentes a Dios y a toda su corte celestial como hacías cada vez que me acercaba a ti. Me muero de ganas de volverme a encontrar… si, en el cielo, en el que tu me dibujaste desde pequeño en los pliegues de mi corazón y del que me hablabas en los últimos tiempos cuando veías que ya llegaba tu partida. No olvidaré nunca como imaginabas tu llegada y el encuentro con todos los seres queridos que antes te habían precedido y el papel de cada uno en tu recibimiento. Yo también me imagino cómo me vas a recibir tú y me muero por el gozo que me dará sentirlo de una vez para siempre, sin vuelta atrás».

Por cierto, aún no he terminado el libro de Javier Cercas, pero le puedo asegurar después de once años de la marcha de mi madre, que la certeza creyente de la suya es lo único que le da sentido a todo lo que es y existe.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director