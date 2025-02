Duelo en la UEx por la jubilación de Trinidad

Comenta Compartir

Hace unos días volví a caminar por el vericueto del campus universitario de la UEx en Badajoz, por este jardín botánico extremeño, al aire libre, que siempre me habla de Trinidad Ruiz Téllez. Siempre que he pisado estas veredas entre plantas autóctonas he oído el ... eco de su voz afirmando, con sencillez, que fue un acierto y algo propio de una universidad saber plantar lo que era singular y encarnado de nuestra tierra y que de algún modo pertenece al pueblo y a su identidad. Así veía cada planta, cada flor, cada fruto, cada sombra, cada color, la rama seca o florida... y sonaba su voz fuerte y clara que seguía buscando y abriendo horizontes de lo natural y lo humano desde el humus de la Communio universitaria, ese ADN propio del verdadero conocimiento que siempre está ligado al bien común y universal, conjuntado con la belleza, la unidad y la justicia. Últimamente a ella la había ligado de corazón y sabiduría con la Amazonia y su gente, algo que le marcará para siempre, esto es lo singular de lo universitario, que sabe unir lo concreto y lo universal, lo cercano y lo lejano en el mismo espíritu de lo humano y lo natural. Ella ha sido como esa semilla pequeña que se planta en tierra y según va muriendo, viviendo, se hace árbol donde otros pueden anidar. Pero hoy estos caminos que huelen ya a primavera me hablaban de ella haciendo duelo, gritando su ausencia, me recordaban el cántico de Juan de la Cruz, «A dónde te escondiste amada...». Llegado el momento, por razones de cuidado y amor familiar, optó por la jubilación y ya está seducida por la vejez de lo humano y los primeros pasos de la infancia en el que ha llegado como buena noticia y gracia. Ha sido un paso firme y serio, es la misma persona, pero ya no del mismo modo. La UEx todavía no se hace a la ausencia de una profesional que ha buscado ser auténtica y original en su quehacer docente e investigador, le cuesta ponerse a hacer memoria agradecida de ella, prefiere pensar que se ha ausentado un tiempo y que volverá. No quiere aceptar la realidad, no sé si a mí me pasa lo mismo, hoy quería verla en el camino y transitar por la vida, la suya y la mía, la de otros, la de la casa, la de la tierra, la de la iglesia, la sociedad, la universidad... tomar ese café excusa de lecturas creyentes y fabricador de cuaderno de vida, paso a paso. Le hemos dado la vuelta a tantos entresijos, hemos hilado y bordado tanto lo que vivíamos, que de ningún modo nos puede ganar la tristeza, ni siquiera la nostalgia, aunque nos toque hacer el duelo. Yo creo que la universidad, ella, yo y algunos otros, tampoco todo el universo, tenemos que pasar al menos tres días en el sepulcro del reposo, de la elaboración interna, para que poder salir fuera y darle forma al magníficat que nos explota dentro. La Universidad de Extremadura ha sido para ella seno materno, donde ha elaborado una figura de mujer, profesional, investigadora y docente, de compromiso ciudadano, de pasión y reto, de búsqueda y verdad, de purificación y libertad. Estoy convencido de que ha encontrado ese tesoro que ya nadie ni nunca le podrá quitar, eso que está tan cerca de la bienaventuranza y que Dios da a los que le parece mejor, a los pobres y sencillos. Doy gracias a Dios por todo lo que ha vivido en este ambiente universitario, todo lo que te ha hecho pobre y sencilla, bienaventurada. No puede haber mejor currículum y ella lo sabe. Gracias.

Temas

Cartas a la directora