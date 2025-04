El tren y los extremeños

Comenta Compartir

Este curso viajaré bastante entre Badajoz y Madrid. Entre mis opciones está usar el transporte público, y me viene bien usar el tren. Vivo cerca ... de la estación de Badajoz y relativamente también en Madrid. Eso hace que ante mis primeros viajes me acerque a ventanilla y pida información y al recibirla, con bastante profesionalidad y claridad, comienzan los interrogantes y dudas sobre lo que ocurre en Extremadura con los medios de transporte y especialmente el ferrocarril. Recuerdo cuando desde la Moncloa se invitaba a la inauguración del AVE en Extremadura, con la presencia real, presidencial, y todas las huestes y algarabía. Al ver lo que hay no me extraña que más de un voto se haga extremo en las elecciones. Me explicaban que para ayer lunes ya no había billete en el tren más cómodo y rápido, a no ser que quiera un billete de primera que vale más del triple. Al preguntarle si en estos días se dejará descubierta alguna plaza, me dice que no cree que llevamos así ya quince días –no lo entiendo–. Habré de utilizar otro trayecto, según me cuenta, que me hará deambular, pasando por Puertollano unas siete horas, el viernes la vuelta es mejor que lo deje abierto por lo que pueda pasar. Utilizo la tarjeta dorada, que no deja de ser un alivio. En un alarde de buena información le hablo de los bonos y la posibilidad de conseguirlo. Me dice que es fácil obtenerlo allí mismo en ventanilla, pero me explica las condiciones. Tengo que sacar dos bonos, uno para Badajoz-Mérida y otro para Mérida-Madrid. En medio de esta vorágine me acuerdo del último accidente, víctimas extremeñas, con la muerte de un bebé de 18 meses –no sé cómo seguirán los padres– en un paso a nivel sin barreras. Me enteré porque estaba con unos padres que iban a recoger a su hija y llegaba casi cuatro horas más tarde por los problemas de dicho accidente. Como se puede observar, la cosa va a tener miga, pero no renuncio al transporte público y prometo tenerles al tanto de las aventuras. Ya les contaré si funciona lo del bono y cómo. Desde luego que nos quejamos de vicio, seguro que me tomaré un café en el trayecto con los diputados y senadores de Extremadura, y más a la vuelta que vendremos cantando a la virgen de Guadalupe.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora