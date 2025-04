Solidaridad entre padres e hijos

Comenta Compartir

Recuerdo a Teresa, de la Albuera, la madre de Manu, mi amigo que regenta un restaurante en el barrio de nuestra parroquia. Él es un ... hombre cercano a la fe que se apoya en Dios y en su religión para ir hacia adelante e intentar pasar por este mundo haciendo algo que merezca la pena. La vida no ha sido para él todo lo recta que le hubiera gustado, él mismo reconoce que ha tenido curvas, retrocesos, caídas, etc. Situaciones que le han roto en muchas ocasiones. Ahora vive en un momento de consolidación y madurez, en su trabajo y su ser personal que le satisface e intenta que lo más importante del vivir de cada día no se le vaya de las manos. Entre lo más importante está su madre, que para él ha sido un fundamento y un pilar único, junto a su padre Manuel, de Entrín Bajo. Vinieron del País Vasco al que habían emigrado y montaron este restaurante en Badajoz. Fue referente en los 90, ahí se inició Manu en su profesión, pero después se marchó por el mundo. En algún momento bajo necesitó la ayuda fuerte de su madre y allí estuvo ella en su calvario, para ayudarle a salir de él. Después el negocio entró en crisis como muchos y quedó algo desprotegida la madre. En ese momento el hijo pródigo recuperado se hizo cargo del restaurante y comenzó a trabajar con fuerza para recuperarlo y darle nueva vida, era como empezar desde abajo. Lo hizo con tesón y el primer objetivo fue darle paz y bienestar a su madre. Una renta muy digna para que viviera con gozo y tranquilidad. Un apartamento apropiado para ella cerca de los suyos. Y un cuidado excelente de hijo para con su madre. Ella le sigue acompañando y ayudando, ya con libertad y con alegría, y sobre todo con muy buenos consejos y paciencia. Cuando los veo a los dos yo hago magníficat por la grandeza de esta mujer y por la atención del hijo hacia ella, tras su entrega y acompañamiento durante toda la vida para él. Me imagino que es un reflejo pequeño de la gloria de Dios y el lugar de la Virgen en esa gloria. Es impresionante lo que hay detrás de un escaparate, de un nombre y de un buen solomillo al ajo tostado, que lo recomiendo. Y para colmo la tradición entregada, ahora el nieto, el hijo de Manu, está aprendiendo junto a su padre, para que lo bueno no acabe.

