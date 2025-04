Ricardo Cabezas, un ser de esperanzas

Comenta Compartir

Esperar contra toda desesperanza, sabiendo en quién hemos puesto nuestra esperanza. Qué bien conocía nuestro párroco Ricardo Cabezas, recientemente fallecido, las promesas de Dios en ... el Antiguo Testamento, y el camino de las mismas para fundamentar la verdadera esperanza. El Dios que cumple lo que promete es el Dios de la esperanza, el que a través de las esperas sencillas de este mundo va generando una esperanza última, en la que ya no se ofrecen esperas relativas, sino que es el mismo Dios el que se promete y se da. Será en Cristo el cumplimiento de esa donación de esperanza, él viene con las señales del Reino: cura, sana, libera, perdona, anuncia buena noticia al pobre, resucita a los muertos… Genera una esperanza que, partiendo del dolor y la pobreza de lo humano, se convierte en la razón de sentido, en el mayor cuidado, dando testimonio de la misericordia y la compasión sin límites del Padre. Lo que Álvaro en su escrito llama mística y tierra. No podemos negar que este pastor amigo ha encontrado la mística de la esperanza en los proyectos vivos de cada persona que se le ha acercado. Siempre se ha abierto esperanzado en la relación de lo humano, con la clave del cuidado y la ternura: a los mayores, matrimonios, jóvenes, niños, compañeros… en el templo, en el bar, en la residencia, en la calle, en la frutería… Cada vida la ha recibido y ha buscado lo mejor que la habitaba y desde ahí se ha relacionado. No ha habido lenguaje que no fuera curioso y enriquecedor para él, siempre había pregunta de discípulo interesado y entrañable. Tenía razones para la esperanza e intentaba darlas, no desesperó y fue capaz de dialogar, incluso disentir, sin romper la esperanza y la comunión de fondo. Se enfrentó con los presagios de lo negativo y del pesimismo, con los juicios de condena, con las acusaciones al mundo y a lo humano sin más. Consciente de las dificultades de lo social, lo económico, lo político, nunca arrojó la toalla de lo mejor por venir y del camino de lo posible para mejorarlo. Supo acompañar esperanzando procesos de dolor, enfermedad, muerte, separación, angustias, depresiones, y repitió evangélicamente que la última palabra será siempre de vida, la tiene Dios en Cristo. La última palabra siempre, siempre será resurrección y aleluya.

Ahora, cuando volvemos a Emaús, sin su presencia aparente, hemos de recordar su esperanza, porque el esperanzado en Cristo ha sido semilla de esperanza a su alrededor. La gente lo buscaba en su dolor y sufrimiento, en sus dudas, buscando razones para la esperanza y él hacía camino tranquilo y sereno con las personas hasta que la encontraban juntos y lo celebraba cómo si fuera él mismo el buscador de esas razones que ya tenía en su interior. Tenemos que seguir sentándonos a la mesa de la eucaristía y comer el pan sintiendo su aliento de ánimo esperanzado, presente en el Cristo glorioso del pan recién partido. Cada eucaristía, cada evangelio, cada palabra, cada momento de comunidad, será un volver a encendernos en la esperanza compartida que él ya disfruta cumplida y plena. ¿Creéis que va a dejar de empujarnos a lo mejor, a la alegría, a la vida, a la plenitud? Ha ido a prepararnos sitio.

