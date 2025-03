Paula, al cielo directamente

Hace unos días ha fallecido la hermana Paula, del convento carmelitano de Talavera la Real. Dios ha jugado mucho con ella en la vida y ... ella ha hecho lo propio con Él, era su amigo y su amado, y se sentida tan amada que no podía hacer otra cosa que desear estar a su lado. Desde joven, lectora empedernida, se dio cuenta que todo aquello que leía en la novela solo eran cuentos y comenzó a sentir que algo le llamaba y que era la «verdad», se enamoró de ella y se fue a buscarla, y según la iba descubriendo se encontró con el amor, y desde ahí todo fue locura. Se emparejó con su persona, su palabra, su pan, su cruz y su mirada para siempre. No quiso intermediarios y se escondió con Él en el convento sencillo y callado de Talavera, nacido hace más de 400 años, el primero carmelitano en Extremadura. Cuántas veces ha gritado esta hermana por ese patio divino que se sentía la mujer más libre del mundo entre esas paredes blancas, desde las que solo se podía ver cielo. Desde ahí, en la comunidad de sus hermanas, se fue preparando para entregarse, servir y ser totalmente para Dios. Cuanta vida oculta y profunda, cuanta sequedad y cuánto consuelo, solo Dios y ella lo saben.

María como modelo ha ocupado su mirada y le ha enseñado a esperar con confianza, a servir con humildad, a escuchar con el silencio, a meditar con el corazón y a sonreír con el alma. La ha llenado de alegría para que ella pudiera alegrar, en la mayor finura podía recitar el poema más irónico y dicharachero, y con fuerza despreciaba todas las riquezas de este mundo y todos los amores que no son verdaderos. Sin envidiar nunca ninguna riqueza, porque aun con dolor y oscuridad, la hermana Paula siempre tocaba el absoluto del deseo y la caricia del creador. Como María, fue sierva para ser reina, fue esclava para ser señora.

Y ahora su encuentro con Cristo glorioso, no creo que haya en el mundo alguien que haya gritado tanto que quería irse con Él, que no le hacía caso y la mantenía aquí. Ahí el juego le ha probado en la paciencia, ya va cargada de vida, de esperas y de impaciencias, porque en este amor, la iniciativa siempre la tiene el Señor, y sus amigos han de saber esperar. Pero como diría ella, hambre que espera hartura no es hambre ninguna, aquí recibió las señales y la prueba de la fraternidad en Cristo, ahora le toca el encuentro en la gloria, el descanso de lo eterno. Ya está fundida en el amor verdadero, ya ha entrado en la nueva creación, en el jardín de lo definitivo y de la alegría colmada. Ahora nos cubrirá con su toca y su manto y nos acariciará con los dedos del mismo Dios que le toca y le abraza para siempre. Aquí nunca la olvidaremos y seguiremos deseando ir al cielo, como ella deseaba.