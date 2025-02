Nuevo doctor para una nueva economía

Comenta Compartir

Hace unos días estuve presente en un acto académico, en una liturgia para mí sacramental. Fue el día 3 de julio, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz, el acto de defensa pública de la tesis doctoral 'Gestión del impacto ... económico de eventos climáticos extremos: el caso de la ganadería ovina cárnica en extensivo en Extremadura y de la producción de soja y maíz en Argentina', realizada por Ismael Pérez Franco. En este ámbito universitario es un acto normal de final de proceso de alumnos que han caminado en una dirección de esfuerzo y trabajo competente, tiene su gran valor, pero normalizado. Para los que rodeamos a Ismael se trata de un signo de vida que nos llama a la celebración. Recuerdo su llegada al campus, cuando vino a aprender matemáticas, después su opción le llevó a Económicas y al campus de la Complutense, para volver de nuevo a nuestra tierra y familia de la UEx. Para nosotros tiene un valor añadido, porque él ha ido caminando con grupos de vida de la Juventud Estudiante Católica, ahora iniciándose en profesionales cristianos. Ahí ha cuidado su interior, su pensar, sentir y actuar, buscando la unidad de vida y estudio en el deseo de aportar algo que merezca la pena a favor de los demás. En este caso uniendo economía y vida, la ecología, la agricultura, la justicia, la universalidad. La tesis, con la posibilidades y limitaciones que impone la institución, está llena de un espíritu que va más allá del simple deseo de acrecentar un currículum, este joven ya esposo y padre con Olga y Guille, no quiere dejar el mundo como lo encontró, lo desea mejor, más justo, humano y noble. No hay duda de que él ha sido así en su estudio y en sus relaciones. Por eso le felicito por su tesis, pero sobre todo por su tesón y su corazón para llegar hasta aquí con criterios e ideales. Deseo que no renuncie nunca a ellos y que la senda que ha emprendido de estar conectado con la economía de Francisco, aceptando ese liderazgo sencillo del Papa, siga configurando su hacer académico y personal. Por una economía de fraternidad y dignidad humana.

Cartas a la directora