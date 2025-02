Katy se va al cielo llena de ternura

Katy Piedehierro ha fallecido en el hospital de Tierra de Barros, en su tierra. Ella es de Puebla de la Calzada, vino recientemente al capítulo ... de su congregación, su familia de las Hijas de la Virgen para la formación cristiana. Pero venía llena de su alegría y deshecha en su cuerpo, en unos días se puso en pista de despegue para la eternidad. Ya apenas hablaba, pero miraba y sonreía.

Hace unos días estuve en Puebla de la Calzada con Manolo, había muerto su madre Dolores, a la que le faltaban unos meses para los cien años, allí oramos juntos y me encontré con el hermano de Katy y me di cuenta de la gravedad de su momento. Me decía que ella se quería volver a Chachapoyas, donde están su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, es decir, sus pobres queridos del alma, sus queridos, sus reyes como diría ella.

Recordé con su hermano la imagen de su padre, cuando yo marchaba a esa zona de Perú a impartir teología, con mi compañero Ricardo, era de obligado cumplimiento ir a estar con ellas en Chacha y previamente yo iba a casa de su hermana para llevarle un abrazo de su padre y familia, así como algún presente que celebrábamos juntos allí con el sabor ibérico propio de nuestra tierra. Para ella era fiesta y gozo nuestros encuentros allí.

Los distintos años –fueron más de diez– estar con la comunidad y con ella era una inyección de sentido eclesial profundo y de verdadera dimensión religiosa de su vocación. Sus campesinos, sus niños del comedor, sus enfermos en el hospital, su complicidad con los médicos, la acogida en su casa, el cuidado de la catedral, las catequesis, su farmacia singular… su conexión con la congregación, con las de Lima, con las de Extremadura… y su cabezonería que le hacía ser tan fuerte como tierna. Y sobre todo su alegría, su mística profunda, su poncho andariego y ligero, su caminar alerta y gozoso. Una mujer, una comunidad, con vida y esperanza, sin mirar los límites como frontera sino siempre como posibilidades.

Hoy ya no puede hacer nada, murió aquí y sin quererlo lo va a hacer todo más fácil, aunque el llanto de Chachapoyas será grande y llegará hasta aquí. Gracias Katy por haber sido entre nosotros una verdadera mujer de Dios y una virgen madre de los pobres, que has enriquecido a todos con tu pobreza y nos has hecho reyes con tu amor. Espéranos en el cielo.