Encuentro fraternal de obispos y sacerdotes

El día 8 de enero, como es tradicional desde hace más de treinta años, el clero de la archidiócesis de Mérida-Badajoz se concentraba en el seminario para convivir entre ellos y homenajear a los compañeros que cumplen este curso sus 25 y 50 años ... de vida ministerial, son cuatro y seis respectivamente. Trozos de vida gastados en ese ser curas del pueblo y para el pueblo en el nombre del maestro y único sacerdote que es Jesucristo. Yo vine desde Madrid para el evento, me motivaba ese encuentro fraterno y el sentir de que será el último que hacemos con el arzobispo don Celso en activo –aunque seguro que no faltará como emérito en las próximas ediciones– también era el primero para monseñor Carballo y es bueno que pueda percibir como lo acogemos en esta familia presbiteral que está configurada por el carácter propio de la Extremadura en su ser de acogida y de abrazo sin juicios previos al que llega. Nos esperamos a ver, tras una buena acogida, para conocer y caminar con los que llegan. El clima de alegría y de bondad, de cercanía y armonía, no tardó en notarse, tras un café de encuentro y saludos efusivos, de abrazos y sonrisas cómplices no olvidadas de antaño, pasamos al salón de actos que se hizo templo de vida en las palabras de los que hablaron en nombre de los plateados y dorados del evento. Reflexiones propias y compartidas de esos cursos de etapas tan distintas, pero hermanadas en el proceso de una historia diocesana, yo a caballo entre las dos, compañero pequeño de los mayores que hicieron de padrinos en oficios de acompañar y formador y profesor de los otros. Todo lo que hablaron me sonaba familiar, aunque yo lo escuchara con otros pentagramas de infancia y de responsabilidad formativa. Me uno a sus magnificats laudatorios sin duda alguna. Y sobre todo me felicito por pertenecer a este presbiterio que ha sido tan querido por don Celso y que muestra afecto a don José, queriendo ganar con cariño el suyo. Orgulloso de nuestro presbiterio, ojalá sienta lo mismo el pueblo de Dios.

Cartas a la directora