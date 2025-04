Celso Morga está contento

Comenta Compartir

Recientemente viví un encuentro de diálogo sincero, serenidad y paz en la fraternidad de lo apostólico con el arzobispo Celso Morga. En la diócesis están ... reorganizando las responsabilidades y tras haber estado yo un año liberado en Madrid, medio sabático y formativo, me planteaban cuestiones de apostolado. Para ello se hacía necesario una conversación tranquila con mi pastor, tanto con Celso Morga, que se acaba de jubilar, como con José Rodríguez Carballo, el arzobispo coadjutor que ya ha asumido la responsabilidad diocesana total. Morga se dispuso en una actitud de escucha total, aunque yo le ofrecí que comenzara él la conversación con sus expectativas para mi compromiso ministerial en la diócesis, quiso que le contara yo y le pusiera en situación de mi proceso y de mi momento. Intenté analizar y presentar en síntesis lo que ha sido trabajo de interiorización en el curso acerca de la lectura creyente de mi propia historia y del quehacer ministerial a lo largo de más de cuatro décadas. Como me decían algunos de los que más me conocen, se ve un proceso que más que estar llevado por mí, me ha ido llevando y de algún modo he ido aprendiendo a obedecer desde la realidad, en todo aquello que se me ofrecía y me interpelaba. Planteaba yo la posibilidad de tener en cuenta los elementos que en este momento más me llamaban: estudio del Evangelio, cercanía al mundo de los inmigrantes, sinodalidad y corresponsabilidad laical, así como dimensión comunitaria cercana. Fue rico el contraste y la comunión en la valoración y reflexión de lo que se iba suscitando en mi esquema trabajado y sintetizado.

Don Celso fue aportando y compartiendo, desde su vida, sentimientos y visión de lo importante. Al analizar su tiempo en nuestra diócesis tras haber cumplido los 75 años hace tiempo, me expresaba con vehemencia que está muy contento, que ha sido feliz: «Me siento muy bien con este pueblo y sus gentes, con el presbiterio, pero también con esa multitud de personas sencillas en todas las parroquias, que son fieles, sean como sean sus curas. Muchas mujeres profundas que se agarran a Dios como referente y resisten en su vivir generoso y participativo a su manera». Manifestaba que ese vivir le ha llegado y sobrepasado positivamente. Me recordaba a mi madre cuando ya tenía su edad y decía que era propina de Dios, ella no tenía prisas. Desde ese sentimiento, se dirigía a mí expresándome que agradece todo lo que yo había trabajado, deseaba que sintiera que lo valora y admira. Me encantó su deseo profundo y sincero al decirme: «Pepe, yo quiero que tú estés contento, sereno y feliz en lo que hagas y donde estés». Lo entendí perfectamente, se trataba de buscar la verdad del Evangelio en la misión más allá de lo que hacemos, más en la compasión que en la perfección. Ahí seguiremos, con esa alegría que nadie nos podrá quitar, que es la que nos das Dios y la gente sencilla que nos rodea.

