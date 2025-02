Antonio, el cura de Berlanga

Comenta Compartir

No hace mucho tiempo que mi compañero Antonio asumió la responsabilidad de la parroquia de Berlanga y Maguilla. Antes había estado en la zona de ... Alburquerque y la Codosera. Natural de Hornachos, uno de los motivos de su cambio fue para estar más cerca de su familia y poder atender las necesidades de padre que sufre dependencia total. Ya el año pasado coincidimos en este paraje tan idílico de la casa de oración del santuario de Regla. El venía con otros compañeros que están cercanos al movimiento de los Focolares y su espiritualidad de comunión y unidad. Al ver las condiciones de esta casa y de esta playa enseguida pensó que aquí podía venir con algunos miembros de su parroquia, de las personas más cercanas. Ahora está aquí acompañado con por José Manuel, que tiene que moverse con su silla de ruedas, su esposa Mariví y otro parroquiano, José Manuel, que vive solo en el pueblo y al que le tiene una estima especial por su bondad humana, sus sufrimientos y disponibilidad desde la debilidad. Los cuatro forman un conjunto de estampa evangélica que no tiene precio. Yo no dejo de observarlos y de contemplar ese sentir evangélico que traspasa su realidad y que se hace testimonio y mensaje profético. El reino de los cielos se parece a este modo de relacionarse, de ayudarse, de gozar juntos del descanso. Un modo que es universal y sin límites que sabe hacer de la realidad de la cruz monte Tabor. Los veo gozar, reír, caminar juntos, ir a la playa que está muy bien acondicionada para las dificultades físicas, comerse las sardinas con las cervecitas, celebrar la eucaristía en el santuario, unirse a los demás residentes en conversaciones y cantos. Y yo me siento orgulloso de que un compañero mío sepa ser cura de esa manera, oler a oveja y estar con los suyos, compartir su tiempo de descanso con aquellos que de alguna manera prefiere y con los que comparte sus limitaciones. Pienso en estos tiempos de penuria vocacional, de malos mensajes sobre los sacerdotes publicados y cacareados, en el cansancio de más de uno en el ministerio, y me ayuda a descansar y a orar en la alabanza de este hermano que está siendo ejemplo para mí y para los demás que estamos descansando por este lugar tan acogedor y sereno. Hoy salen de vuelta para Berlanga y me sorprende la alegría y agradecimiento que llevan y que manifiestan a todos. Ellos han dejado en nosotros una huella de luz y de vida, les prometo que cuando pase por la carretera a Granja entraré para estar con ellos, tomar un café y volver a cantar juntos. Gracias, Antonio y compañía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión