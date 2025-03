Los rostros de Cáritas

Comenta Compartir

El informe que Cáritas presentó al inicio de verano detecta que la disminución del paro a lo largo de 2023 no se ha traducido en ... un aumento de la calidad del empleo, sobre todo para las personas en situación de exclusión social. Con una tasa del 11,9%, España sigue siendo uno de los países de la UE con mayor índice de pobreza laboral debido a la parcialidad, bajos salarios y temporalidad, tal y como resaltó en la presentación de la Memoria la secretaria general de Cáritas. Según el informe, Cáritas atendió el pasado año a 1.327.000 personas en nuestro país. Un 50% eran trabajadores pobres o tenían serias dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda, mientras que una de cada tres se encontraba en situación administrativa irregular, y por eso no podía recurrir a servicios básicos. Creo es importante tener en cuenta que los de Cáritas no son solo números, son rostros, vidas, personas que reclaman la ayuda y la generosidad de todos. Cáritas responde con eficiencia y, sobre todo, con el corazón que nace del Evangelio vivido dentro de las circunstancias del presente.

