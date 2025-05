No es occidentalismo

Comenta Compartir

La guerra de Ucrania no es una guerra de Occidente contra Oriente, del Occidente rico y pro-estadounidense contra un «no alineado». Esto no va ... de occidentalismo. Occidente se equivocó cuando invadió Irak, como se equivocó en su estrategia para liberar Afganistán. Se ha equivocado muchas veces. No se trata de llevar, con las armas, ciertos valores a un rincón del mundo. Se trata de conseguir que la ley de la fuerza no se convierta en la única ley que rija en las relaciones internacionales. En este caso el imperialismo es el de Putin.

Cartas al director