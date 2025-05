El matrimonio y el futuro

Comenta Compartir

Asistimos, con gran preocupación, desde hace ya unos años, a la destrucción progresiva y grave del matrimonio. Ya no es lo que era. Ya no ... es la base segura de la sociedad, porque ya no es propiamente matrimonio en una mayoría de las personas. Un matrimonio al que se llega con la idea de que no es necesariamente definitivo, ya no es la base de la sociedad. Un matrimonio entre personas del mismo sexo es algo antinatural, que destruye cualquier parecido con la idea esencial de la unión de hombre y mujer. Un matrimonio sin voluntad de procreación no tiene nada que ver con los que Dios quiere para los hombres. Esto lleva consigo la destrucción de la sociedad, porque el matrimonio es elemento básico del orden social.

Es indudable que esto no tiene nada que ver con los ambientes en los que aún se vive cara a Dios. En las familias en las que hay auténtica vida cristiana. Aunque son minorías, son el futuro y la esperanza de una sociedad disminuida pero auténtica. Son pocos quienes van a tener hijos y, por lo tanto, el número de habitantes disminuirá, y en esa sociedad menos poblada quienes influirán de modo decisivo serán las familias cristianas, porque serán quienes tengan hijos. No hace falta esperar mucho para darse cuenta de por dónde van las tendencias actuales, pero también podemos descubrir que quienes siguen las enseñanzas de la Iglesia, quienes entienden bien el matrimonio, son lo que van a influir de modo importante en la sociedad.

