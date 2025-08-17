HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
Álex Sánchez

Lamine Yamal y la nueva moral pública

Foco ·

El ídolo no es solo individuo: es institución emocional. Y como toda institución, tienes deberes implícitos con el entorno que lo eleva

José Montero

Asesor jurídico y fundador de Montero de Cisneros-Abogados

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:00

La polémica celebración del 18 cumpleaños del futbolista Lamine Yamal –en la que se habría contratado a personas con acondroplasia (enanismo) para animar una fiesta ... en un contexto privado— ha encendido un debate incómodo. No por lo anecdótico del hecho, sino por lo que representa en una época donde los focos, los juicios sociales y las exigencias éticas convergen sobre los hombros de ídolos cada vez más jóvenes, cada vez más expuestos y cada vez más evaluados por nuevos criterios que no existían —o no pesaban— hace apenas una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  2. 2 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  3. 3 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  4. 4 El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo
  5. 5 El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura
  6. 6 El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
  7. 7 Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena
  8. 8

    «Preparé este plato para una famosa gastrónoma y alucinó»
  9. 9 Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado
  10. 10 La Guardia Civil abre una investigación sobre los incendios de Cuacos y Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lamine Yamal y la nueva moral pública

Lamine Yamal y la nueva moral pública