Qué pena llegar a mayor en Cáceres

Los mayores de Cáceres llevamos más de diez años pidiendo a las administraciones, tanto local como regional, un local digno, ya que no tenemos donde ... poder estar y convivir el tiempo que nos quede de vida. Y no nos hacen caso. El pasado 20 de marzo acudimos al pleno del Ayuntamiento de Cáceres donde plantemos, entre otras cosas, la ausencia de un local para los mayores. El 24 de marzo tuvimos una breve reunión con el alcalde, en la que se le pidió: ¿por qué el antiguo mercado de la Dehesa de los Caballos no se adapta, tanto para los mayores como para los jóvenes? Allí podríamos juntarnos para leer la prensa, jugar a juegos de mesa, realizar actividades de mantenimiento, bailar... Y la respuesta fue: «No hay dinero». El alcalde no le dio importancia al tema del problema que tienen los autobuses urbanos en algunas paradas, ya que tienen que parar en el centro de la calle, y las personas con capacidad reducida a veces no pueden bajar del autobús. Esto no es una cuestión de dinero, sino de voluntad. Por otro lado, Vox propone ahora un centro de ocio para los jóvenes. Le recuerdo al concejal de Vox que llegará a ser mayor y no tendrá un lugar donde poder reunirse con los de su edad. Los que nos gobiernan posiblemente no quieran juntarse con la clase media baja, como somos los que estamos desde hace mucho tiempo pidiendo un lugar digno. Es de vergüenza vivir con los representantes tanto municipales como regionales que tenemos en Cáceres y en Extremadura.

Cartas al director