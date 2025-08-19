Qué calor en Cáceres

Cáceres estos días, cómo el resto de provincias de España, ha superado los 40 grados, por lo que en la calle no se puede estar. ... Sobre todo los mayores.

Las autoridades sanitarias y los medios de comunicación recomiendan a los mayores que se cuiden. Y yo me pregunto: ¿sino tenemos un centro donde estar recogidos para protegernos? ¿Dónde vamos?

El porcentaje de población de mayores de 65 años en Cáceres, supera el 23%. Esta franja queda al margen de la vida pública en los meses de verano; hay locales de mayores que reducen las actividades y las horas de apertura. Otra opción es estar en tu casa, claro está, el que pueda soportar económicamente este gasto del consumo de luz, bien del ventilador o del aire acondicionado. Muchos con las pensiones que tenemos, no podemos soportar este gasto.

Según un artículo publicado por ese periódico, en el que hicieron varias entrevistas a personas mayores de Cáceres, quedó bien claro la falta de un centro para los mayores de Cáceres. No así, en otras localidades, en las que los ayuntamientos se preocupan. Qué pena ser mayor en Cáceres. Desde el 17 de noviembre de 2015, varias personas mayores venimos pidiendo un hogar digno y adecuado que reúna, al menos, las condiciones mínimas.

Hemos mantenido reuniones con responsables políticos, tanto a nivel local como regional, los cuales pasan olímpicamente del tema. Eso sí, a los mayores nos tienen en cuenta, cuando son la elecciones. Nos prometen mucho, pero ¿y luego?