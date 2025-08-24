Defender nuestro territorio
José Marín Sánchez Murillo Badajoz
Domingo, 24 de agosto 2025, 23:03
Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz queremos expresar nuestra solidaridad con las familias y comunidades que han sufrido los devastadores incendios de este ... verano en Extremadura, así como nuestro reconocimiento y gratitud a quienes han luchado con valentía contra el fuego. Su entrega ha permitido salvar vidas, bienes y un patrimonio natural de incalculable valor.
Estos incendios no son un fenómeno aislado, sino la consecuencia de un territorio cada vez más despoblado y desatendido. La falta de actividad en el campo y la acumulación de biomasa han generado un escenario propicio para que cualquier chispa se convirtiera en un desastre. La despoblación y los incendios son dos caras del mismo problema: el abandono del medio rural.
Frente a esta situación, la ganadería extensiva y la profesión veterinaria deben entenderse como piezas estratégicas. Los ganaderos, a través del pastoreo, contribuyen a reducir la carga de combustible vegetal. Al mismo tiempo, los veterinarios garantizan la sanidad y el bienestar animal, refuerzan la seguridad alimentaria y apoyan al productor en la adaptación a modelos sostenibles. Su trabajo asegura alimentos de calidad y ayuda a fijar población en el territorio y a preservar el paisaje.
Esta aportación es solo una parte de una estrategia más amplia. La preservación del medio ambiente requiere de políticas públicas sólidas, una gestión forestal eficaz y un compromiso ciudadano con el consumo responsable de productos ligados a nuestro entorno. Pero, siempre con el respaldo diario de veterinarios y ganaderos en el medio rural.
Defender la ganadería y la veterinaria en el campo es defender nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. Solo manteniendo vivo el medio rural podremos reducir el riesgo de catástrofes y garantizar que las generaciones venideras hereden un entorno más justo, equilibrado y seguro.
