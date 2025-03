¿Siempre son irreconciliables la derecha y la izquierda?

Como dicen los tratados y afirman los filósofos, historiadores y pensadores, la derecha y la izquierda piensan en todos los lugares del mundo de manera ... diferente, cada uno defiende una ideología. La derecha piensa, por ejemplo, que no todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y libertades. Siempre es conservadora, tradicional y amiga de los poderosos, sin tener en cuenta que los cambios en la sociedad se suceden y ocurren. La izquierda es progresista, está a favor de las mudanzas y siempre está al lado de los trabajadores y de los más desfavorecidos. Su espíritu siempre va ligado a la defensa de la libertad, la igualdad y los derechos sociales. Esta es, en líneas generales, la fotografía que nos encontramos en nuestra realidad cotidiana. Siempre puede haber luego matices o circunstancias especiales. También los asuntos pueden ser diferentes según los lugares, dependiendo de la cultura, de la manera de ser de los pueblos, de las oportunidades acaecidas.

En Europa, actualmente, en el terreno ideológico, el ambiente es bastante tranquilo y sin grandes estridencias. La derecha normal es bastante moderada en sus reacciones y la izquierda, gracias a la socialdemocracia, también se mueve en claves moderadas y serenas. Solo en los últimos tiempos, una parte de la derecha se ha dejado llevar por el radicalismo y el extremismo. Me refiero a la aparición de la ultraderecha en casi todos los países europeos. Una ultraderecha que ha roto los moldes de la democracia, del europeísmo, de las libertades y de los derechos sociales. Esto es preocupante para una sana convivencia.

En España, la situación aparece con una imagen distinta. El Partido Popular se ha deslizado claramente por una vía de intolerancia, de intransigencia, de inflexibilidad, de incomprensión, que le lleva en muchas ocasiones a caer en el radicalismo, en el extremismo, cuando no había necesidad alguna de ir por esos derroteros, haciendo una oposición más responsable, más moderada, más seria, criticando errores y proponiendo alternativas. Muchos comentaristas hablan de que esta actitud viene dada por sentirse presionado por la ultraderecha de Vox, intentando hacerle la competencia para que analicen los votantes. Y es un error porque se atiene a lo que propone esta ultraderecha que no es entusiasta de la democracia, está en contra de los partidos políticos, no está a favor de las autonomías, no se siente europeo, va contra el cambio climático, está en contra de las migraciones sean como sean, no acepta la Constitución que tenemos y es muy populista. Por ello no es normal que vayan juntos a todos lados, gobernando coaligados en muchos lugares, votando juntos contra la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la subida de las pensiones, etc..

La derecha de siempre y la izquierda, pueden acordar asuntos de Estado, acciones en favor del bienestar de los ciudadanos como por ejemplo la actualización de las pensiones, la modificación del caducado Consejo General del Poder Judicial, reformar la Constitución, una sanidad pública y una educación pública fuertes, una política fiscal justa y solidaria. Y así muchas cosas más. Esta derecha debe tomar nota, alejarse de la ultraderecha y acercarse más a la moderación y dejarse de oponerse a todo, colaborando en aquello que vaya a ser positivo para el bienestar general.