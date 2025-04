Comenta Compartir

Lalachus se confundió, no encontró la manera de llamar la atención con sus expresiones, pero encontró algo que la tendría en candelero unos días, seguro ... que más de lo que ella tenía previsto. Lo malo, o quizás lo poco ético, fue el recurrir a lo que sabía que podía impactar, ya que son muchos los católicos españoles que con su exposición se sentirían molestos, ya que no daña quien quiere, sino quien puede, y Lalachuz está a años luz de los que somos católicos, que siempre pensamos en el perdón, y máxime cuando las molestias vienen de lo expuesto por una persona a la que le faltan recursos para hacer otra cosa. Por mí y creo que por la mayoría de los católicos, perdonado. Esto no quita que sea lamentable que ocurra en TVE, que debía ser de todos los españoles. Pero el Gobierno, que repite lo de la unión y el consenso de los españoles, debe gobernar para todos, y no apoyar a quien molesta groseramente a la gran mayoría. Por si fuera poco, la defensa de la actuación la hace nada menos que el ministro de Justicia.

Temas

Cartas al director