Razón, liberalismo y socialdemocracia

La sociedad está pidiendo a gritos un preparado político a modo de fórmula magistral que resulte de una combinación en su justa dosis de los ... activos derivados de la razón, del liberalismo y de la socialdemocracia, salpimentados de realismo y respeto a la ley. Y todo bañado en el fuerte compromiso de una protección social de la información frente a los artificios agnotológicos (relativos a la teoría de la ignorancia), desinformativos y de la posverdad.

No es un partido, una federación, una coalición ni un pacto. Lo que la sociedad española demanda es una regeneración moral, ética y política de las organizaciones e instituciones, principios, valores y compromisos para estar en condiciones de dar respuestas eficientes a los requerimientos de nuestra existencia, basadas en la razón, el liberalismo y la socialdemocracia.

La razón como facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formarse un juicio sobre una determinada situación. Y ello lo puede hacer siguiendo un método deductivo mediante el cual la conclusión a la que llega está comprendida dentro de las premisas utilizadas o, por el contrario, siguiendo un método inductivo por el que logra conclusiones generales partiendo de casos particulares. Para este proceso, la razón se vale de principios que el ser humano asume íntima y universalmente como ciertos. Principios descritos por la lógica que es la disciplina de la razón.

La oposición a la razón es, por definición, poco razonable, pero eso no ha impedido que muchos prefieran el corazón a la cabeza. Los humanos somos una especie cognitiva y por tanto dependemos de las explicaciones del mundo en que vivimos. Sin embargo, el ser humano está contaminado por el razonamiento motivado, en virtud del cual dirigen su argumentación hacia la conclusión preferida en lugar de seguir los argumentos hasta donde nos lleven. Algo que se ve claramente en la política, donde los partidarios de una facción o partido ven más defectos en los adversarios que en los propios. Las personas en la política, al igual que en el deporte, buscan noticias para identificar su experiencia como militante, simpatizante o votante, y no para que sus opiniones tengan más fundamento. Pero por muy real que sea esto, no deberíamos permitir que el sesgo cognitivo o emocional, o los arrebatos irracionales, nos disuadan el ideal de buscar la razón y la verdad. Pues con ello conseguiremos mejor el objetivo de maximizar la prosperidad y el florecimiento humanos a través de la vida, la salud, la felicidad, la libertad, el conocimiento, el amor, o la riqueza de la experiencia, que, en definitiva, son las bases del humanismo.

El liberalismo como doctrina política, social y económica que proporciona explicaciones a la totalidad de la forma más completa, ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad en el ámbito de lo social defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. En lo económico propugna la iniciativa privada y el libre mercado; como actitud vital propone la tolerancia (RAE).

La socialdemocracia como ideología política, social y económica tiene como base apoyar las intervenciones estatales de carácter económico y social, para promover mayor equidad económica y en el marco de una economía capitalista. Es una ideología política que implica un compromiso con la democracia representativa, medidas para la redistribución de la riqueza y regulación de la economía en las disposiciones de interés general y logro del estado de bienestar.

Su objetivo es crear las condiciones para que el capitalismo conduzca a mayores resultados democráticos, equitativos y solidarios; y se asocia a menudo con el conjunto de políticas socioeconómicas que se hicieron prominentes en el norte y el oeste de Europa, particularmente la organización social de los países nórdicos durante la segunda mitad del siglo XX. Se sitúa en la dimensión más avanzada del liberalismo en posiciones de vanguardia, con un elevado nivel de aplicabilidad a la situación actual.

La armónica combinación de estos tres grandes conceptos, razón, liberalismo y socialdemocracia configura una amalgama política que permite un enfoque posible, actual y regenerador de la situación política que vivimos, que puede ser asumido por la totalidad de las formaciones que conforman lo que denominamos centralidad política y de todas aquellas que aspiren a estar o recuperar posiciones en ella. En su seno está la gran mayoría del sentir y pensar de la sociedad española y en ella se admiten los suficientes matices políticos que permiten la presencia de las fuerzas más significativas sin las estridencias negativas de los extremos; un ejercicio efectivo y saludable de la democracia y las legítimas aspiraciones de poder de las fuerzas contendientes.

Un esfuerzo regenerador de esta naturaleza, ejercido por organizaciones políticas y sindicales, sociedad civil y medios de comunicación, tal vez sea la aportación más positiva que puedan realizar los españoles de bien para mejorar la vida común de todos, sin detrimento ni renuncia a sus respectivas adscripciones, simpatías políticas o siglas concretas. Persistir en artificios divisorios de la sociedad es horadar donde solo hay legítimas diferencias y crear peligrosas fracturas en el 'core' de esta. Las diferencias adecuadamente canalizadas contribuyen positivamente a nuestro proyecto común y permiten un respaldo político necesario y suficiente como para neutralizar atrabiliarios envites cuyos seguidores más cuerdos, antes o después, acabarán por reconocer la inutilidad de sus pretensiones fuera de la normalidad política que se propugna.