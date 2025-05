Brotes de campanilismo extremeño

Las manifestaciones de apego ciego a la propia ciudad, sus costumbres, tradiciones, formas de ser o estar y las rivalidades derivadas con poblaciones próximas no ... es un fenómeno nuevo que recogía expresiones de envidia o desprecio hacia poblaciones cercanas que caracteriza sobre todo a las divisiones culturales, sociales y deportivas entre pequeños pueblos.

El fenómeno es conocido por la palabra italiana «campanilismo» derivado de «campanile» (campanario) instrumento delimitador de un territorio a través del sonido hasta dónde llega el tañido de sus campanas, también denominado «parroquialismo», propio en parroquias y pueblos rurales. Expresión de acendrado localismo teñida de sentimiento atávico que caracteriza a ciertos segmentos de las sociedades y les reconforta en su pequeña identidad colectiva e individualidad como elemento diferenciador. Históricamente podría tener su origen en los enfrentamientos entre distritos, familias o castas.

No parece que tenga relación alguna con el municipalismo, o la importancia de la dimensión local en la estructura sociopolítica, favorecido por el auge de las tecnologías de la información en las últimas décadas y por la proximidad al ciudadano que se dan en las instituciones de la Administración Local.

Todo ello viene a colación por el indudable significado, importancia y alcance que tiene el proceso de fusión de dos ciudadanos emblemáticas de Extremadura, nada menos que Don Benito y Villanueva de la Serena (Don Benito-Villanueva para los «vegalteños») que viene dando sus pasos desde hace más de 40 años y que ha comenzado a tener su traducción formal no hace muchos meses. Ha sido y es un fenómeno muy comentado y visto con buenos ojos desde las mas diversas instancias nacionales e internacionales, por cuanto supone de madurez política para acometer avances indiscutibles para la comarca con repercusiones económicas, culturales y de bienestar altamente significativas para las sociedades y familias afectadas.

Enfocar el proceso de la fusión de dos ciudades requiere un nivel de madurez que permita una visión de 360º y en tres dimensiones para lograr tener una visión global que asegure la toma de decisiones más acertadas. Carecer de visión de conjunto es como caminar mirando hacia los pies, sin ver lo que tenemos por delante, quedando a expensas de lo que el destino nos vaya deparando, en lugar de gestionarlo para dirigirlo.

Parece ser que en las poblaciones afectadas no todo el mundo piensa igual (afortunadamente) y aunque parece que las bondades de la fusión inciden beneficiosamente en la gran mayoría, hay quienes o no alcanzan a verlo o consideran que es un buen momento para aglutinar descontentos, por las múltiples razones que el descontento siempre existe, y han considerado la ocasión propicia para el ejercicio de la acción política multipropósito, aunque eso sí, 'solo' en Don Benito. Legítimo por supuesto.

Vistos los resultados obtenidos en las elecciones municipales y su repercusión en la configuración del consistorio donbenitense, la iniciativa en términos de poder, también parece exitosa, por tanto, felicitaciones a sus artífices. Esto es la democracia.

Analizar el fenómeno para conocerlo más en profundidad, indagar en sus causas, efectos y consecuencias, requiere algo más que una opinión al hilo de la actualidad obtenida de lo publicado en los distintos medios de comunicación. Y, para ello, sería de interés analizar la estructuración de la composición sociopolítica del nuevo partido local, su argumentario, vocación y voluntad de permanencia, la extracción de sus miembros, sus apoyos financieros y, en definitiva su proyecto como partido político para conocer si tiene algo más que un adjetivo excluyente ('solo') y una posición 'negacionista' respecto a la fusión de Don Benito y Villanueva. Y conocer si esa posición es solo coyuntural e instrumental o es producto de un profundo convencimiento, en cuyo caso convendría darlo a conocer a los ciudadanos. Sea lo que fuere, lo que sí parece ser es un elemento retardatriz de la fusión con lo que ello implica en pérdida de oportunidades, inversiones y recursos.

Pero pongamos las luces largas y ampliemos el campo de visión, no solo los del «solo» son responsables de la situación que pudiera derivarse. Ellos tan «solo» han sacado 7 concejales, los demás, PP y PSOE han sacado 5 el primero y 9 el segundo que sumados son 12. Indudablemente algo no habrá funcionado bien cuando si lo prioritario era la fusión de Don Benito-Villanueva los líderes de estas dos fuerzas no han sabido, podido o querido hacer el esfuerzo político necesario para evitar la situación planteada.

Decir que PP y PSOE no pueden negociar no vale. Lo han hecho y con muy buenos resultados en la conformación del Ayuntamiento de Barcelona hace unos días. Por tanto, poderse se puede, lo que tal vez haya faltado es altura política.

La fusión no es solo una cuestión de Don Benito o de Villanueva, y menos aún de fracciones de sus respectivas sociedades, es un proceso que afecta a las dos poblaciones, con directa repercusión en la comarca de Vegas Altas y sus colindantes, que tiene como resultado una realidad jurídico-política nueva, así como incide en la estructuración de Extremadura, con un aumento considerable de oportunidades, medios económicos y progreso general para todos los concernidos.

Don Benito y Villanueva se necesitan recíprocamente, ambas a Extremadura que necesita a España, esta a Europa que a su vez necesita al resto del mundo. Así funcionan las cosas. En todo caso, siempre cabe pensar en la posibilidad de un ejercicio de reflexión inteligente. Los ciudadanos lo agradecerían.