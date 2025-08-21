Fin de la hegemonía americana

Resulta incuestionable la infinita grandeza alcanzada por los Estados Unidos durante las décadas transcurridas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos ... de Postdam que ha llegado a producir un embeleso sin precedentes de propios y extraños. Ha supuesto una carga de miles de billones de dólares que comenzó a dar señales de ser excesiva tras los ataques terroristas del 11-S en 2001, periodo en el que el 'peso de la púrpura' de la hegemonía y liderazgo mundial comenzó a dejar de ser sostenible; ha ido incidiendo en la economía, la sociedad y la reputación estadounidense con vuelta de los vientos del 'aislacionismo'. Que no son nuevos, pero que tal vez hayan alcanzado su máxima expresión con el eslogan trumpiano «America First»; dicho y hecho de forma que hace percibir que Estados Unidos parece querer desentenderse del resto del mundo que otrora le dio la gloria que ha disfrutado.

Ya en 2003 Nye Jr., decano de la Kennedy School of Goverment de Harvard, sostenía que en numerosos temas importantes el poder militar y el económico por sí solo no sirven y en ocasiones puede debilitar en vez de potenciar objetivos. Henry A. Kissinger, con relación a lo indicado por Nye, dijo que era «una oportuna advertencia a Estados Unidos de que es peligroso obviar los intereses firmemente establecidos del resto del mundo». Tan es así, que el imperio americano al no seguir esas líneas inició su decadencia y ha llegado a un extremo que sus ciudadanos tienen serios problemas con su calidad de vida y bienestar, aunque creen que con el populismo pueden solucionarlo, lo que les genera aún mayores divisiones y peores resultados.

Este intento de desacoplamiento o redefinición de vínculos se ha traducido en: liquidar la ayuda humanitaria a las regiones más desfavorecidas del mundo desmantelando la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional); amenazar con aranceles en todas direcciones; cuestionar la cláusula de defensa mutua de la OTAN; reducir la aportación económica norteamericana y exigir un aumento de las aportaciones de los demás aliados destinadas a la adquisición de armamento norteamericano; trasladar a los europeos el peso de la ayuda a Ucrania; exigir que las empresas productoras se radiquen en territorio americano y el resto del mundo les compren a ellos, o la reasignación de efectivos militares hacia el Indo-Pacífico en detrimento del Atlántico Norte. Todo esto, unido a medidas contra los inmigrantes o universidades como Harvard. De esta forma, Estados Unidos está deconstruyendo el orden mundial y fuerza a los demás países a buscar reposicionamientos en defensa en sus intereses.

Se está produciendo una caída de la imagen de Estados Unidos y una subida de la de China, a la vez que estimulando que cada país, o grupo de países, en el ocaso del orden mundial vigente observe la nueva realidad internacional y analicen opciones para ampliar posibilidades en su política exterior. Nuevo orden que ya no será decidido entre las tres superpotencias tradicionales, Estados Unidos, China y Rusia, como puede pretender Trump, sino que será algo nuevo y diferente que contemple las nuevas realidades firmemente establecidas que han emergido durante las últimas décadas y se han ganado un lugar en la economía, la cultura y la geopolítica mundial.

Hoy no resulta posible abordar un nuevo orden y dar representación en sus instituciones, sin tener en cuenta, además de los tres grandes, al G-7, al G-20..., pero también a grupos de países como los asiáticos, la ASEAN; los países iberoamericanos, los de Oriente Medio y el Mundo Árabe, los del Movimiento de los No alineados, los BRICS, los de la Unión Africana como continente del futuro; así como conceptos geoestratégicos como Eurasia, los países eslavos, circunstancias como la centralidad geográfica de Rusia entre Oriente y Occidente, concordante con la de Eurasia, escenarios más amplios como Indo-Pacífico, la consistencia de la Unión Europea, el papel de Groenlandia en las rutas por el Polo Norte, el rol que siguen jugando los canales de Panamá y Suez, el estrecho de Ormuz o los estrechos de Gibraltar y Malaca, unido a una realidad tecnológica muy avanzada y la emergencia de países con posibilidades de liderazgo como pueden ser Brasil o México en América, Marruecos, Sudáfrica, Nigeria o Kenia en África, India en Asia, Arabia Saudí e Irán en el Mundo Árabe, o Israel.

Todas ellas son realidades que, aunque distantes no son lejanas y constituyen 'ofertas' para el diseño y estructura de las políticas exteriores de los distintos países del mundo en un momento de cambio transcendental en el que se exige tomar las mejores opciones en política exterior como el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses de cada país en el exterior, que es el marco donde llevar a cabo las decisiones estratégicas para lo que queda de siglo y la entrada del nuevo, coincidiendo con un cambio de era.

España como país y la Unión Europea como actor de referencia tienen que redefinir sus políticas exteriores en sintonía con la nueva realidad, configurada por la decadencia americana, emergencia de China, reposicionamiento de Rusia, emergencia de nuevos liderazgos regionales relacionados con las economías emergentes, mediante alineamientos plurales, más variados y ricos, hechos a la medida de un entorno complejo de alianzas, asociaciones y alineamientos diferentes.

¡Estamos ante un momento histórico!