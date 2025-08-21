HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?
HOY

Fin de la hegemonía americana

José María Molina

Doctor En Derecho

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:13

Resulta incuestionable la infinita grandeza alcanzada por los Estados Unidos durante las décadas transcurridas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos ... de Postdam que ha llegado a producir un embeleso sin precedentes de propios y extraños. Ha supuesto una carga de miles de billones de dólares que comenzó a dar señales de ser excesiva tras los ataques terroristas del 11-S en 2001, periodo en el que el 'peso de la púrpura' de la hegemonía y liderazgo mundial comenzó a dejar de ser sostenible; ha ido incidiendo en la economía, la sociedad y la reputación estadounidense con vuelta de los vientos del 'aislacionismo'. Que no son nuevos, pero que tal vez hayan alcanzado su máxima expresión con el eslogan trumpiano «America First»; dicho y hecho de forma que hace percibir que Estados Unidos parece querer desentenderse del resto del mundo que otrora le dio la gloria que ha disfrutado.

