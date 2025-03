Exigencia estratégica política y moral

El sistema político democrático tiene enormes virtudes, entre ellas, la libertad que tienen los ciudadanos y sus organizaciones para manifestar sus opiniones, la diversidad de ... propuestas en la forma de estructurar la convivencia y desarrollar la vida de relación. Admitiendo los más variados enfoques, sugerencias e ideas que pudieran imaginarse, será la sociedad en su conjunto que, por aplicación de la regla de las mayorías, decante toda esa rica y variada amalgama intelectual para determinar un producto resultante apto para ser aplicado con garantías éticas, políticas, jurídicas y, en su caso, económicas, atendiendo al tiempo y las circunstancias de cada país, y sometidas a las exigencias del bien colectivo.

La variedad y complejidad de la vida de relación lleva a que el proceso indicado sea igualmente complejo y variado, e incluso difícil en ocasiones debido a factores emocionales y pasionales implícitos en la condición humana. Que no siempre permiten llegar a las fórmulas que la razón y la cordura demandan y las circunstancias exigen. Una respuesta, algo conformista, podría ser: este es nuestro sino. Y no digamos si todo ello lo aplicamos a los pueblos latinos en general y al español en particular. Pueblos de 'sangre caliente' que más de una vez en la historia, nos ha perdido.

En nuestro querido país, anhelada España o amada Patria (como mejor queramos denominarlo) llevamos ya años en los que la controversia política, consustancial en los regímenes democráticos, alcanza niveles que llevan a materializar actuaciones que podrían ser calificadas como poco compatibles con los intereses generales, y tal vez requiera de todos, una reflexión profunda para poder llegar un compromiso moral, ético y político que alumbre soluciones necesarias, posibles y realistas.

Al observar nuestra realidad se puede percibir que la tensión entre partidos políticos (e incluso entre grupos dentro de los mismos partidos políticos) no se corresponde con lo que ocurre en las relaciones de la sociedad, así como, que esa tensión, tampoco produce resultados favorables a los intereses generales. No sabemos si los produce para los partidos en liza, que tampoco parece probable, por la erosión que se percibe. De todo ello se puede derivar que eventualmente existe una relación tóxica entre organizaciones políticas. Como quiera que estas están integradas por personas susceptibles de emociones y pasiones, así como de mayores o menores grados de formación y consistencia intelectual, ahí habría que poner el foco. Capítulo aparte merecería una consideración sobre las ideologías que, las principales básicamente están perfiladas desde hace tiempo. Pero tanto las organizaciones, como las ideologías, como los individuos están sometidas a un proceso de mutación permanente («nada es, todo cambia», como decía Heráclito). La adecuación a los tiempos es un requisito esencial de todos los partidos para el logro de sus respectivos objetivos que, en democracia, pasan por disponer de las mayorías necesarias para la gobernanza necesaria, global, parcial o incluso puntualmente considerada para sacar adelante proyectos concretos, con perspectivas de futuro.

Algunos de los requerimientos y necesidades vitales para la sociedad española, conocidos y diagnosticados como tales, no pueden ser abordados precisamente por la falta de esas mayorías, por lo que la incapacidad de los partidos políticos para alcanzarlas se convierte en un factor de debilidad institucional. Vulnerabilidad que rebasa ampliamente el ámbito partidario para afectar directamente al conjunto del sistema, convirtiéndose en una exigencia a la que se debe dar respuesta en interés de la colectividad guste o no a unos u otros. La Política es un servicio a la sociedad, no un juego de egos, personales o colectivos, organizativos o ideológicos. Que en determinados momentos de mayorías absolutas para la gobernanza es una pequeña licencia que se pueden permitir los actores políticos, pero que, en momentos como estos, cabría considerarlo como una frivolidad inaceptable que afecta tanto a la calidad democrática, los intereses de los ciudadanos, como a nuestro peso exterior como país, imagen y buen nombre.

En el escenario político nacional presente todos los partidos del arco parlamentario tienen su cuota-parte de responsabilidad, pero más tienen quienes gozan de mayor representación y, en todo caso, quienes por sus valores y líneas que defienden se sitúan en la franja que recoge el espectro mayoritario del electorado y se alinean con la defensa de los intereses nacionales comunes que, afortunadamente, superan el 75% del electorado, cuyas diferencias son más de relato, modos, maneras y escenificaciones, que de contenido político esencial. No desdeñables en la legítima confrontación democrática partidaria, pero que en modo alguno se justifican para atender exigencias nacionales de gran alcance cuya naturaleza tiene dimensiones estratégicas, jurídicas, éticas y morales, con las incidencias económicas derivadas.

El espectro político español dispone de un amplio margen para la gobernabilidad recurriendo a las formaciones que integran la centralidad y la defensa de los intereses nacionales. Tal vez, solo se requiera que los partidos y sus líderes estén a la altura de las circunstancias y sus responsabilidades.

Vivimos en una sociedad evolucionada donde la tolerancia, la moderación y el respeto están plenamente instalados, con un peso ideológico relativizado, con una confrontación hiperbólica de relatos más que de políticas, donde el peso de la implantación y la organización de cada partido determinan sus resultados electorales. Cuyos exponentes más significativos son el PSOE y en el PP que, en este momento, por un conjunto de exigencias devenidas en estratégicas, han de abordar de consuno la gobernación del Estado con mayoría absoluta y estable.