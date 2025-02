El «ser» y «deber ser» de España

La diferencia entre el «ser» de la sociedad española que gestionan los distintos poderes del Estado y el «deber ser» de España puesto de manifiesto en el mensaje navideño de S.M. el Rey Felipe VI como representante del Estado es una distancia que hay ... que recorrer y superar con la implicación, el esfuerzo, el espíritu de cohesión de todos dentro del marco jurídico, político y constitucional inspirados en los principios, base moral y política de la democracia liberal en la que es determinante el sometimiento a sus normas, entre las que destaca la regla de la mayoría. Su configuración corresponde a la sociedad mediante el ejercicio del voto; su gestión a las organizaciones políticas y representantes electos, poderes del Estado e instituciones; y a la sociedad civil ejerciendo su papel esencial de influir.

España es un complejo mosaico multicolor configurado por una gran mayoría situada en la centralidad política que por cultura, ideología y aritmética parlamentaria dispone de la capacidad suficiente para hacer frente a todos los retos que tiene como país. Si a ello se le une el bagaje que incorpora por su historia, su cultura, su economía, su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN, su enclave en Occidente, sus excelentes relaciones internacionales y con los actores mundiales de referencia; su articulación interna basada en el Estado de las Autonomías y una jefatura del Estado encarnada en el Rey Felipe VI, se pude afirmar que tenemos todos los elementos necesarios para el éxito que en modo alguno se corresponde con la escalada verbal y política en la que estamos viviendo.

Pero la convivencia democrática de las organizaciones internacionales, los países, las sociedades, los pueblos e incluso los grupos, no es un plácido discurrir de los acontecimientos, sino el resultado del equilibrio entre fuerzas encontradas con relaciones en mutación permanente, que no es algo excepcional sino producto de su propia naturaleza antropológica y social del ser humano. Sin duda hay otras formas de organizarse, las autoritarias, que prescinden del conflicto social mediante férreas normas y ausencia de libertades, pero obviamente esa no es nuestra opción.

Claro que la vida democrática exige más y requiere resolver conflictos y contradicciones mediante el análisis, la reflexión, el pensamiento para, de este modo, elaborar posiciones y tomar decisiones de transcendencia política. Lo que requiere estar informado y actuar con responsabilidad. Eso es así y nos dignifica como seres humanos.

Si no lo hacemos es difícil que pueda tener justificación las quejas sistemáticas hacia los «otros», sin querer pararnos en que la solución está en nuestras manos. Si no se vota a los partidos mayoritarios para que tengan votos suficientes como para gobernar porque somos más plurales y tenemos varias opciones diferenciadas, difícilmente estos (PP y PSOE) podrán gobernar en solitario y tendrán que recurrir a los apoyos de fuerzas colaterales para lograr superar las exigencias de la aritmética parlamentaria, formar gobierno y ejercer la gobernanza.

Algo que, en principio, no tendría mayor importancia. Pero si por cuestiones ideológicas, tácticas o personales, no se quiere ver que en el escenario político hay fuerzas suficientes como para superar esa aritmética sin salir de la centralidad, puede que tengamos un problema. Y si para solucionarlo no queda otro remedio que recurrir a fuerzas políticas fuera del ámbito de la centralidad, sin duda se hará. Hemos visto a unos, pero podremos ver a otros si se dan las circunstancias.

Si la sociedad, como parece, necesita y desea que los acuerdos se produzcan dentro de la centralidad, es importante que las organizaciones políticas que la integran, sus líderes, cuadros, militancias y votantes tomen conciencia de la conveniencia de priorizar acuerdos en su seno y la inconveniencia de hacerlos fuera del mismo, por muy democrático que sea acordar con todos. Si a ello se le une la insana tendencia a erosionar hasta su desaparición a formaciones menores de centro que coyunturalmente pueden estorban para el logro de objetivos inmediatos de los grandes partidos, se ha de asumir que eso tiene sus consecuencias para la centralidad en particular y el sistema en general (desde el inicio de la Transición «por fas o por nefas» ya han «desaparecido» 5 partidos de centro) y, en esta legislatura qué bien hubiese venido un pequeño partido de este perfil con la flexibilidad necesaria para apoyar a PSOE o PP.

Estamos en un escenario político complejo en el que los partidos que aspiren a gobernar necesitan potenciar no solo sus habilidades para captar votos sino sus capacidades de negociación lo que deben saber también los votantes para orientar su voto y evitar frustraciones. Y, los complementarios que permitan esa gobernabilidad han de asumir libremente su papel y no ser meros apéndices de uno u otro que imposibilite realizar la tarea facilitadora de mayorías que el sistema, las instituciones y la ciudadanía demandan.

Vivimos en un Estado de Derecho en el que loa actos y disposiciones de los poderes públicos son fiscalizables jurisdiccionalmente, muy especialmente, los que lesionen derechos fundamentales que excepcionalmente tengan lugar en dicho ámbito. Sembrar el descontento y propalar noticias de tramas ocultas, peligrosas influencias, violaciones de derechos o usurpaciones encubiertas, sembrar la duda sobre las instituciones, son actividades que nada tienen que ver con la democracia ni con el patriotismo. Infundir rabia con ánimo peor que la provocación equivale a suspender la tranquilidad y crear problemas donde no debiera haberlos.