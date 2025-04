Trampas en la EBAU

Comenta Compartir

Recientemente los alumnos que realizaron la EBAU han conocido sus notas. Muchos de ellos habrán logrado sus objetivos, otros no. Es decir, a algunos alumnos ... no les alcanzará la nota para poder cursar la carrera universitaria pretendida. Hasta aquí todo correcto, es lo que ocurre cada año. Lo indignante es que por culpa de la dejadez del personal encargado de 'vigilar' que los exámenes se realizaran de forma correcta, algunos alumnos alcanzaran su propósito utilizando métodos no permitidos al realizar las pruebas. Me refiero a que, supuestamente, algunos alumnos copiaron impunemente. Ya desde el primer examen se escuchaban los rumores y no fue hasta el último cuando después de la 'denuncia' de unas madres valientes e indignadas se hizo algo al respecto. Lo peor de todo es que algunos se mofaban de los propios compañeros de que habían copiado y no los habían pillado. ¿Qué les decimos ahora a aquellos que se han esforzado durante todo un año y no consiguieron alcanzar la nota deseada mientras saben que otros sin esfuerzo, quizás lo hayan conseguido? Lo dicho, indignante y vergonzoso.

