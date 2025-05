Carta al ministro Óscar Puente

Señor ministro Óscar Puente: el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del cual depende la obra en ejecución del tren de altas prestaciones a ... su paso por Navalmoral de la Mata, debe atender a la imperiosa transformación de la ciudad, ligada desde hace 145 años al ferrocarril, antes de que sea demasiado tarde. Usted debe conocer que el actual proyecto incumple todas las normativas de la Agenda Urbana.

Pedir que se modifique del proyecto (crear una columna vertebral urbana verde, accesible y permeable de 1,5 kilómetros) no dejaría sin tren a la región (la línea empieza en Madrid), ni será volver al punto de partida (¿16 años después?). Y desde luego ni impedirá que en el año 2032 la línea esté totalmente electrificada (a sabiendas que de Navalmoral a Madrid no será con vía doble).

Soterrar el tren no era ocultarlo, se trata de un proyecto de ingeniería no especulativo y que reconoce la realidad urbana de la ciudad. Todos sabemos que Navalmoral es una ciudad mediana, no es una metrópoli, pero sí pertenece a una región que sigue apostando por hábitats urbanos humanizados. Desde luego un muro no impulsa la comunicación.

No se trata solo de resolver como sea un punto localizado dentro de la línea Madrid (Toledo)-Badajoz (Lisboa), sino de establecer de una vez por todas la justicia de movilidad y accesibilidad. Solo el soterramiento es capaz de potenciar todos los servicios que ofrece el ferrocarril: mercancías, viajeros, de servicio público y ahorro energético.

Como Plataforma Cívica, seguimos exigiendo que nos escuchen desde el Ministerio recién nombrado. Un Gobierno progresista no puede dejar un futuro cercenado para siempre, a sabiendas de que la Junta de Extremadura está dispuesta a financiar parte de ese soterramiento, en una línea que tienen el coste más barato de todas las realizadas hasta ahora.