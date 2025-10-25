Amanecer sin Almaraz

El debate acerca de la energía nuclear en España siempre ha estado lleno de ocultaciones, de fraudes, de manipulaciones, de promesas falsas, de costes ocultos ... afrontados por toda la ciudadanía, de yacimientos de uranio encubiertos, de accidentes graves siempre silenciados por no tener el alcance de otros a nivel mundial, pero también ha tenido las mayores contestaciones sociales desde los ámbitos municipales, vecinales, ecologistas y científicos.

La central nuclear de Almaraz comenzó a construirse en 1973 (va a cumplir cincuenta y cinco años en 2028 con su cierre definitivo), y en 1979 supuso la mayor concentración contra la construcción de otra central en Valdecaballeros, que originó su clausura en 1984. La sociedad española había impedido hasta entonces la construcción de otras 22 centrales nucleares. Las nucleares llegaban a España, planificadas por el régimen franquista, aceptando las chatarras nucleares de diseño francés (pretendían tener la bomba atómica española) y desde luego consintiendo la tecnología americana que había decidido no construir más centrales en Estados Unidos debido al enorme impacto, humano, medioambiental y económico, del accidente de Harrisburg en 1979.

Hoy en día no hay ningún modelo nuevo (los de tercera generación) que haya conseguido superar ni los costes de inversión iniciales (costaría más de 16.000 millones de euros), ni el tiempo de construcción requerido (más de 15 años), ni la seguridad prometida y desde luego el reciclaje de los residuos, salvo para su uso, insolente, militar. Buena parte del parque nuclear mundial ha cerrado sin sustitución aparente (solo 30 países poseen nucleares), las empresas tecnonucleares han cerrado y solo queda el lobby pronuclear internacional (francés y americano) planteando prolongar las actuales o bien imaginar tramposos nuevos reactores pequeños y modulares para contentar a los indecisos.

Adenex publica un exhaustivo informe sobre el entramado de la industria electronuclear

Sin embargo, todo el ciclo del átomo sigue en juego sin abordar el verdadero desmantelamiento nuclear y el enorme coste económico y científico para solucionar la gestión de los residuos altamente radiactivos durante los próximos miles de años. Dentro de la Unión Europea, España y Alemania sí han iniciado una política escalonada de final del ciclo electronuclear y el despegue masivo de las energías renovables.

En España, desde 2019 ya conocemos el calendario escalonado de cierre de las siete centrales aún en funcionamiento (las otras tres se cerraron en 1986, 2006 y 2013), y a la vez el papel de liderazgo del sector electronuclear en la economía nacional, acaparando entre cuatro multinacionales todo el mercado renovable español gracias a las concesiones prioritarias otorgadas por los diferentes gobiernos del bipartidismo político hegemónico.

Para dar a conocer todo el entramado de la industria electronuclear, Adenex ha querido publicar un exhaustivo informe exponiendo el caso de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz desde su entrada en funcionamiento hasta hoy.

'Amanecer sin Almaraz' (septiembre, 2025, 267pp) recoge las principales aportaciones del movimiento social y ecologista que en la gran mayoría de intervenciones ha conseguido descomponer las tres condiciones por las cuales las nucleares han subsistido tanto tiempo: su origen y vinculación militar; los subsidios económicos y financieros otorgados por el Estado español a la minera y hasta la gestión de residuos que ha creado el espejismo de que la nucleares no afectan al cambio climatico; y el reconocimiento de falta de seguridad sistemática, de incidencias en la salud, de su nula aportación local de emprendimiento empresarial, de su incidencia contaminante en el norte de Extremadura y en Portugal, con un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hasta hace poco rehén de las propietarias de la central.

Lo hemos realizado, desde Adenex, por ser testigos directos y de documentación, protestas, declaraciones, robos, eventos y respuestas sociales que de otra manera se hubieran perdido en el tiempo. Una nuclear no es una fábrica que cierra por capricho empresarial, ni se puede jugar a mantenerla otros tres años más para ver qué pasa o bien porque el país lo necesita. Lo que ha cambiado radicalmente en España en estos últimos años es la instalación de las energías renovables que precisan de modelos descentralizados y ahorradores de energía que jamás una nuclear puede ofrecer.

Hemos querido ofrecer una publicación única dentro del mundo editorial en lengua española con un diseño gráfico singularizado, que ayude a los lectores en la búsqueda de información y entendimiento. Se ha cuidado el índice temático y la bibliografía que aporta enlaces para seguir determinados aspectos de la energía nuclear en el mundo como los relacionados con la seguridad, proyectos y devenires de una energía que está llegando a su fin ofreciendo hoy los últimos estertores.

Y hay que decirlo precisamente en estos momentos de intoxicación acerca del cierre de una industria que, con fecha de caducidad, ya plantea 15 años de trabajos de desmantelamiento y restauración medioambiental con una fuerte inversión estatal para la región, provincia y zona del entorno, y un polígono industrial regional, por fin en marcha después de 15 años de abandono.

Lo que sí nos sigue preocupando es seguir 50 años más soportando los residuos altamente peligrosos.